“Il meglio che c’è”: il Credito cooperativo trevigiano sostiene l'istruzione a Vedelago

Un assegno da 8000 euro: è quello che il presidente del Credito cooperativo trevigiano ha consegnato in questi giorni al sindaco di Vedelago, Cristina Andretta, per sostenere i vedelaghesi che si sono distinti per merito. Un contributo che intende sostenere e promuovere le eccellenze del territorio e che verrà consegnato nel corso della prima edizione dell’iniziativa “Il meglio che c’è” messa a punto dall’amministrazione comunale proprio per celebrare gli studenti meritevoli con la consegna delle borse di studio e gli atleti che si sono distinti per i traguardi raggiunti.

L’appuntamento è fissato per domenica 9 giugno, alle 20.30, nella piazza di Vedelago dove studenti, atleti, familiari e ospiti saranno accolti e potranno assistere ad una cerimonia speciale a cui prenderà parte anche il testimonial Riccardo Pittis, pluricampione della Benetton Basket accompagnati dalla musica della band Leave the Memories.

“Quello di creare un evento che possa valorizzare i talenti – in ambito scolastico e lavorativo – di Vedelago era un obiettivo che da tempo volevamo raggiungere e, finalmente, anche grazie alla sensibilità e al contributo del Credito cooperativo trevigiano, che ringrazio, ce l’abbiamo fatta. Sarà una serata speciale, dal forte valore civile ed invito tutti i vedelaghesi a non mancare”, dichiara il sindaco di Vedelago. Commenta il presidente Piero Pignata: "La scelta di donare un contributo all’amministrazione vedelaghese si coniuga con la strategia recentemente deliberata dal Cda in termini di promozione del territorio che mira a sostenere interventi alla sanità e alla cultura".