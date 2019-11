Bifamiliari ecosostenibili e avveniristiche: ecco il contest social per trovare un nome

#Residencecercanome: con questo hashtag Crema Costruzioni, storica azienda di Ponzano Veneto nota per la ricerca tecnologica all’avanguardia e il design, invita la community e non solo, attraverso i propri social (Facebook e Instagram), a proporre un nome per l’intervento di prossima realizzazione a Paderno di Ponzano, un complesso di cinque bifamiliari che mette insieme i vantaggi della casa singola e quelli del residence.

Le nuove costruzioni rappresentano un modello costruttivo nuovo, che ancora non esisteva in provincia di Treviso, e per comunicare al meglio l’innovazione del progetto Crema Costruzioni ha pensato di coinvolgere i potenziali futuri abitanti: “Il residence che stiamo per iniziare a costruire – spiega Claudio Crema, titolare di Crema Costruzioni – rappresenterà un modo diverso di abitare, godendo della privacy che una casa singola offre ma anche della sicurezza e della convivialità che solo nel residence si possono trovare. Ciò che invece non è una novità, è la nostra propensione a creare un legame di dialogo e collaborazione con le persone: lo facciamo da sempre aiutando il cliente a realizzare un’abitazione che lo rappresenti , questa volta abbiamo voluto coinvolgerle anche nella scelta del nome, uno di quegli elementi che sembrano marginali ma in realtà creano appartenenza e senso di comunità”.

Per partecipare al contest #Residencecercanome è sufficiente lasciare un commento sulla pagina Facebook o nell’account Instagram di Crema Costruzioni, indicando il proprio suggerimento: sono già molti e interessanti i nomi proposti a partire da sabato scorso, giorno di inaugurazione dell’iniziativa, e per dire la propria ci sarà tempo fino a domenica 3 novembre. L’azienda procederà poi ad individuare il nome che riterrà più efficace. Il progetto, firmato dallo studio di architettura B+B Associati, privilegia linee essenziali e squadrate, spaziose terrazze abitabili accessibili da vetrate scorrevoli, ampie aree verdi private e comuni. Le abitazioni, a uno o due piani, saranno costruite con materiali rispettosi dell’ambiente, utilizzando le più avanzate tecnologie, come l’isolamento termico ed acustico, così da risultare ecosostenibili.

