Crisi delle banche venete: nasce un Consorzio Triveneto per la gestione degli NPL

MONTEBELLUNA Una cifra monster di 18 miliardi di € a tanto ammonterebbero i non performing loans, che la crisi delle ex popolari ha generato. Una massa di crediti deteriorati la cui gestione è affidata a SGA società a completo controllo del ministero delle finanze che sta provvederanno alla gestione di tali posizioni.

E’ in vista di tale assegnazioni che, su iniziativa dello Studio Legale Sernaglia Caverzan & Associati di Montebelluna, realtà affermata nel panorama cittadino e provinciale, è stato promosso l’accordo tra sei studi legali del Veneto per la costituzione del Consorzio Triveneto (ne fanno parte: Studio Sernaglia Caverzan, Studio Legale Associato Ruberti Scanferlato, Studio Legale Bragadin, Studio Legale Ghirelli, Studio Legale Zilio-Carcereri e Studio Legale Avvocato Caterina De Mas) per la gestione degli NPL. Governare la gestione dei crediti nell’ambito del territorio, con l’ausilio di professionisti con una profonda conoscenza delle realtà di impresa e la sensibilità necessaria ad evitare di acuire le ferite già prodotte dal crack delle popolari.

“L’obiettivo del consorzio” spiega l’avv. Francesco Sernaglia, titolare dell’omonimo studio con sede a Montebelluna, “è quello di contribuire a mantenere la gestione di questa crisi entro i confini regionali, dove i professionisti operando con lealtà e diligenza e con la sensibilità di chi conosce profondamente il territorio, possano contribuire a trovare soluzioni eque ed efficienti a situazioni già di per sé stesse critiche che riguardano centinaia di aziende anche in Provincia di Treviso". Il timore di molte imprese esposte con i vecchi istituti è infatti quello che le procedure di recupero gestite da soggetti privi della necessaria conoscenza della realtà industriale territoriale possano alimentare la crisi già in atto con conseguenze devastanti.