Villa Sandi: firmato accordo con Ethica Wines per esportare "La Gioiosa" negli USA

Villa Sandi S.p.A., azienda vitivinicola specializzata nella produzione di vini e di Prosecco DOCG e DOC, ha raggiunto un accordo con Ethica Wines per la distribuzione dei prodotti a marchio “La Gioiosa” negli Stati Uniti. La nuova partnership, entrata in vigore nel corrente mese di ottobre, va a rafforzare la presenza negli USA dei marchi del gruppo trevigiano guidato dalla famiglia Moretti Polegato. L’accordo, infatti, va ad aggiungersi a quello di distribuzione riguardante il marchio Villa Sandi che da oltre quindici anni è presente nel mercato a stelle e strisce grazie a Folio Fine Wine Partners di Michael Mondavi.

Ethica Wines è un importatore specializzato in vini italiani con sede a Miami e, grazie alla nuova intesa, porterà oltreoceano i prodotti de La Gioiosa nel canale cosiddetto on trade (quello che in molti paesi europei viene definito “a scaffale” o GDO), attualmente non presidiato dai prodotti a marchio Villa Sandi. Lo scorso anno La Gioiosa, pur non essendo ancora distribuita nel mercato statunitense, è stata riconosciuta come il quinto marchio per esportazione di Prosecco a livello internazionale, secondo il report dell'International Wines and Spirits Record (IWSR). Gli Stati Uniti sono attualmente i secondi importatori di Prosecco al mondo, superati di poco solo dal Regno Unito, e un doppio canale distributivo rappresenterà una significativa opportunità di sviluppo e crescita per Villa Sandi.

«Sono molto soddisfatto del nuovo accordo con Ethica Wines per la distribuzione de La Gioiosa negli scaffali e nei winery shop americani -ha commentato Giancarlo Moretti Polegato, Presidente di Villa Sandi- Dopo essere approdati oltreoceano molti anni fa grazie alla collaborazione con Michael Mondavi, questa seconda intesa commerciale rafforzerà la nostra presenza in un mercato che ha ancora grande potenziale da esprimere».

«Con i marchi del Gruppo, Villa Sandi, La Gioiosa, Casa Gheller e Opere Trevigiane -ha ancora affermato Moretti Polegato- esportiamo i nostri vini in oltre 100 paesi nel mondo. Da sempre investiamo per far conoscere il nostro territorio, la nostra storia e i nostri prodotti fuori dai confini nazionali e, nonostante le incertezze e le tensioni internazionali di questi tempi, riteniamo che solo in questo modo possa arrivare la piena valorizzazione del lavoro svolto in vigna».