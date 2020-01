CyTech sottoscrive un accordo sul Patent Box relativo a beni immateriali

CyTech, società leader del mercato delle protezioni per abbigliamento ciclistico con produzione 100% in Italia, annuncia di aver sottoscritto l’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate italiana per l’accesso all’agevolazione fiscale del Patent Box. Cytech è stata supportata dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati nelle persone del Partner Yuri Zugolaro e della Senior Associate Barbara Ghelli. Il regime fiscale opzionale del Patent Box consente agevolazioni fiscali per cinque anni (2016-2020). Il Patent Box rappresenta il regime di tassazione agevolata a beneficio delle imprese che producono redditi attraverso l’utilizzo diretto ed indiretto di opere dell’ingegno, di brevetti, di marchi, di disegni, di modelli ed altre attività immateriali.