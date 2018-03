Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Consolidare il trend di crescita di Start up e PMI innovative mettendo a fattor comune tutte le numerose professionalità e competenza che il territorio trevigiano offre. Con quest’ambizioso obiettivo avrà luogo giovedì 29 marzo presso la sede della Camera di Commercio di Treviso-Belluno (Sala Conferenze) “DA ZERO A UNO: DALL'IDEA AL MERCATO”, l’evento dedicato a startupper, aziende con progetti innovativi e studenti con progetti imprenditoriali organizzato da Camera di Commercio di Treviso-Belluno, UniCredit, t2i trasferimento tecnologico e innovazione, in collaborazione con H-Farm e Fabrica. L’incontro, la cui partenza dei lavori è prevista per le ore 16, verrà introdotto dai saluti di Mario Pozza (Presidente CCIAA di Treviso-Belluno) e sarà l’occasione per presentare alla platea di innovatori l’edizione 2018 di UniCredit StartLab, il programma di accelerazione ideato dalla Banca per le start up.

Il programma prevede poi l’intervento di Fabrizio Rondo (Praticacompany) dal titolo ‘Business Model & Business Plan: la strategia e i numeri in azione’, cui farà seguito una tavola rotonda con gli attori dell’ecosistema dell’innovazione trevigiana. Il dibattito vedrà la partecipazione di Roberto Santolamazza (Direttore Generale t2i), Renzo Chervatin (Responsabile Territorial Development Region Nord Est UniCredit), Monica Lanaro (ideatrice del progetto “Recognition”, Fabrica), Daniele Abate (Institutional Relations Manager, H-FARM) e Alessandra Polin (Presidente Gruppo Giovani Unindustria Treviso). I lavori si chiuderanno con la testimonianza di Luca Bellotto (Co-Founder Symera srI) che parlerà della propria storia di successo. Nel corso dell’incontro verranno forniti dettagli sui contenuti del programma di accelerazione della Banca con l’intervento di Antonio Bassi (Territorial Development Manager UniCredit), oltre a dati e tendenze relativi all’accesso creditizio tramite l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia.