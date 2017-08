Un successo l'Ente per la formazione di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana

TREVISO Cultura d’impresa, innovazione e sicurezza, la sfida dell’artigianato ai mercati globali passa dalla formazione. Oltre 3.700 tra imprenditori e dipendenti hanno partecipato ai 250 corsi proposti nel primo semestre 2017 dall’Ente formativo di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Un investimento che l’Associazione ha messo in campo per offrire alle piccole imprese la possibilità di agganciare le opportunità di un’economia in seppur lenta crescita.

L’obiettivo è di rafforzare la capacità della Marca Trevigiana di offrire produzioni e servizi caratterizzati da originalità, personalizzazione, qualità ed utilizzo delle innovazioni tecnologiche. Dinnanzi a queste dinamiche di mercato, la formazione del capitale umano è assurta ad investimento necessario per le imprese, obbligate ad accrescere il know-how interno puntando al potenziamento delle competenze e della professionalizzazione del proprio personale per consolidare il proprio posizionamento e ricercare nuove opportunità. Azioni che si traducono nel riconoscimento di qualifiche e specializzazioni che consentono all’impresa di competere ad elevati livelli.

I temi formativi più gettonati sono stati la gestione dell’impresa, la crescita personale, le competenze digitali e le conoscenze tecniche. Da segnalare anche i nuovi percorsi formativi dedicati al welfare aziendale e alla gestione delle risorse umane, aspetti che incidono sulla capacità competitiva del territorio.Il welfare aziendale è in particolare uno strumento innovativo che grazie anche a recenti norme consente al datore di lavoro di offrire una gamma di benefit e prestazioni finalizzati a sostenere il reddito dei dipendenti e a migliorarne la vita lavorativa e privata. Una via efficace e sperimentata per valorizzare e fidelizzare i dipendenti, ossia il capitale umano di un’impresa.

Passando al fronte occupazionale dei giovani, l’Associazione ha garantito la formazione di 773 apprendisti e attivato più di 200 contratti di assistenza con le ditte per la formazione professionalizzante. Una strategia che, unita alla crescita della cultura d’impresa e all’innovazione, punta a garantire alle piccole imprese il valore aggiunto di una qualità superiore in grado di competere anche sui mercati internazionali, confermando la vocazione all’export della marca Trevigiana.