Dba produce e vende con Emme Retail il sistema di gestione per le stazioni di servizio

Accordo firmato tra Dba Group e Emme Retail. Scopo, la commercializzazione in Italia di GL+, un software per la gestione delle reti e delle stazioni di servizio di distribuzione di carburante. Il prodotto, sviluppato e industrializzato dall’area strategica ICT del gruppo, è nato dall’esperienza GasoLine, soluzione già installata con successo in più di 300 stazioni nei Balcani, grazie agli investimenti della controllata slovena Actual IT d.d.

Questo accordo è espressione della riconosciuta diffusione di Emme Retail sul territorio nazionale e dell’esperienza del Gruppo DBA nel settore ‘Alternative Fuels and Oil’. Lo scenario è uno dei più consistenti a livello europeo, grazie ad una forte capillarità del sistema distributivo con oltre 20.000 stazioni di servizio. “Grazie a questo accordo il Gruppo DBA espande la propria area di azione in Italia nel settore ICT per le reti di distribuzione di carburante, mettendo a sistema esperienze e know how sviluppati sia in Italia sia nei Balcani”, ha detto Raffaele De Bettin, amministratore delegato di DBA Group. Il GL+ apre infatti al gruppo dei fratelli De Bettin un mondo nuovo, quello dell’erogazione di servizi attraverso piattaforme telematiche che sfruttano il Cloud. E vengono così valorizzati sul mercato gli investimenti fatti finora in ICT a supporto delle infrastrutture a rete intelligenti.

Il contratto prevede per DBA Progetti, società controllata dal Gruppo, una quota fissa per il diritto di esclusiva e una quota variabile in base alle vendite per una stima complessiva di circa 300.000 euro di ricavi annui. L’accordo di distribuzione in esclusiva, valido per il territorio italiano, ha la durata di 4 anni e vede per Emme Retail lo sviluppo commerciale per la rivendita della soluzione software GL +. L’Area strategica ICT di DBA Progetti fornirà il software per il controllo delle stazioni di servizio e l’ingegnerizzazione della componente hardware del sistema (Terminale di Pagamento Esterno, OPT).

Emme Retail dal 2007 distribuisce in Italia le soluzioni hardware e software dei brand internazionali più prestigiosi nel mercato della distribuzione di carburante e conta circa 30 addetti, 200 clienti attivi e ricavi annuali pari a 6,5 milioni. Dba Group conta 14 sedi in Italia, 2 in Russia, 1 in Montenegro, 2 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croazia, 1 in Bosnia Erzegovina e 1 in Azerbaijan e impiega, oggi, 546 dipendenti.