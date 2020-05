DBA Group, approvato il bilancio consolidato

Il Consiglio di Amministrazione di DBA Group S.p.A., società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio civilistico al 31 dicembre 2019 confermando sostanzialmente i dati previsionali per l’esercizio 2019.

Il valore della produzione del 2019 è stato pari ad Euro 61,0 milioni di cui Euro 57,5 relativi a ricavi su vendite e prestazioni, Euro 1,50 milioni relativi ad attività in lavorazione ed Euro 1,36 di capitalizzazioni interne. I ricavi delle vendite e l’incremento dei lavori in corso si suddividono in Euro 37,1 milioni relativi all’ASA ENG (Euro 32,4 milioni nel 2018, +14,6%), Euro 2,8 milioni all’ASA ICT Italia (Euro 1,5 milioni nel 2018 +84,6%) ed Euro 19,0 milioni relativi all’ASA ICT Slovenia, di cui Euro 6,0 milioni relativi alla modifica del perimetro di consolidamento includendo Unistar LC d.o.o. a partire da ottobre 2019.

L’EBITDA registrato nel 2019 è stato pari ad Euro 3,3 milioni (Euro 4,4 milioni nel 2018, -25,0%). L’EBIT risulta negativo e pari ad Euro -2,32 milioni (Euro 1,64 milioni nel 2018). La riduzione si deve ad un accantonamento a fondo rischi su crediti ed impairment test su partecipazioni per complessivi Euro 2,2 milioni. In modo particolare, Euro 1,20 milioni sono stati accantonati prudenzialmente a copertura del rischio sul credito commerciale verso il cliente Italtel S.p.A. ed Euro 1,0 milioni in relazione alla rettifica a seguito dell’impairment test sulla partecipazione della controllata SJS Engineering S.r.l.

Il risultato netto è negativo e pari ad Euro -2,73 milioni, in calo rispetto al 2018 pari ad Euro 0,2 milioni.

La posizione finanziaria netta, negativa, è pari ad Euro 14,0 milioni in aumento rispetto a Euro 9,0 milioni del 2018 principalmente per effetto delle nuove linee di credito a lungo termine necessarie per l’acquisizione di Unistar LC d.o.o. e Pro.Astec d.o.o.

Il valore della produzione 2019 pari ad Euro 61,0 milioni risulta superiore a quanto ipotizzato nel Piano Industriale pari ad Euro 58,3 milioni, +4,6%. La posizione finanziaria netta registrata nel 2019 pari ad Euro 14,0 milioni risulta migliorativa rispetto a quanto previsto nel Piano Industriale pari ad Euro 16,0 milioni -12,5% per una ottimizzazione della generazione di cassa sul circolante commerciale.

Le misure adottate hanno permesso al Gruppo di non perdere il posizionamento competitivo ottenuto nei mercati di riferimento, aggiudicandosi anche importanti gare all’estero, quali la commessa per la fornitura e la manutenzione delle infrastrutture IT per il Ministero della Pubblica Amministrazione sloveno da parte della consociata Unistar LC doo (si veda comunicato stampa del 19 maggio 2020) e la commessa per la fornitura del Port Community System per i porti Varna e Burgas in Bulgaria da parte della consociata Actual IT dd (si veda comunicato stampa del 24 aprile 2020).

L’impatto dell’emergenza Covid19 sui clienti del Gruppo è attualmente in fase di analisi e monitoraggio da parte del Management della società. DBA Group, a fronte dei target comunicati nel Piano Industriale 2019-2023 e confermati nel Budget 2020, al momento il Management non prevede una modifica degli obiettivi ad oggi proposti e continuerà a monitorare l’evoluzione degli impatti della pandemia sugli obiettivi economico finanziari previsti per l’esercizio 2020, provvedendo a comunicarli tempestivamente agli stakeholders.