Dba Group, contratto da 13 milioni di euro con Italtel per progettazioni di reti in fibra ottica

VILLORBA Un importante contratto è stato firmato tra Dba Group e Italtel. E’ relativo alle attività di consulenza a supporto della progettazione di reti in fibra ottica. Il controvalore complessivo della commessa è di circa 13 milioni di euro, fatturato in base allo stato di avanzamento dei lavori, già a partire dal primo semestre del 2018. Si tratta di servizi professionali altamente specialistici, erogati tramite le sedi di Milano, Padova, Napoli e Roma di DBA Lab S.p.A., società interamente controllata da Dba Group di Villorba.

La conclusione dell’attività è prevista per dicembre 2019. L’incarico comporterà un significativo incremento della forza lavoro con l’ingresso di risorse giovani e altamente specializzate. “E’ un incarico che ci ricollega alle radici della nostra società”, ha detto l’ingegner Francesco De Bettin, co-fondatore e presidente di Dba Group, “specializzata nella progettazione delle infrastrutture tecnologiche e che, per la sua importante dimensione economica, ci aiuterà a superare le previsioni del nostro piano industriale. Siamo altresì soddisfatti di aver avviato con Italtel questa strategica collaborazione che valorizza e implementa il nostro know-how progettuale già altamente specialistico”.

Il Gruppo di Villorba è tra i maggiori fornitori di servizi di progettazione per banda larga. Fornisce infatti servizi relativi alla realizzazione di reti in fibra ottica da diciotto anni ed ha maturato una specifica esperienza nel campo delle reti Ftth (Fiber To The Home, ovvero “fibra fino alla casa”) che raggiungono ogni unità immobiliare.