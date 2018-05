Da Panama all'Italia: una delegazione della Repubblica in visita alla Pro-Gest

ISTRANA Manuel Grimaldo, Direttore della Zona Franca di Colon Panama e Rosa Bethancourt, Console Generale della Repubblica di Panama a Venezia, sono stati accolti da Bruno Zago, Amministratore Delegato del Gruppo Pro-Gest per una visita alla sede di Ospedaletto di Istrana. La visita si inserisce in un tour di incontri nelle aziende d’eccellenza del Veneto organizzato dal Consolato Generale di Panama a Venezia, per presentare le opportunità di investimento nella Repubblica del Centro America con particolare riferimento ai vantaggi offerti dalla Zona Franca.

Panama è stata infatti classificata dal FMI e dal World Economic Forum come una delle economie più competitive e globalizzate in America Centrale e Latina – 50mo posto nel World Competiveness Index 2016 - in base a fattori come gli investimenti diretti esteri, l’import-export, la crescita del PIL, l’inflazione bassa, la sicurezza e la sua posizione geografica al centro di importanti rotte commerciali. Allo stesso tempo, la delegazione panamense ha potuto apprezzare il valore del lavoro portato avanti da Pro-Gest e il livello di tecnologia, di integrazione verticale e di qualità dei prodotti offerta dal Gruppo cartario trevigiano.