della Rocca Gioielli - I prezzi dei Rolex usati nelle aste da record

“Un caso emblematico ha avuto luogo proprio di recente”, racconta l’esperto. “Lo scorso maggio la casa d’aste Gardiner Houlgate ha venduto un cospicuo lotto di orologi, tra i quali un Submariner 5513, originariamente acquistato per 69 sterline in un negozio di Doncaster nel 1966. Quando si dice che i prezzi dei Rolex possono aumentare esponenzialmente, resta comunque difficile immaginare una crescita come questa: il Submariner è stato venduto per più di 91.000 euro. La sua principale particolarità è la presenza di un quadrante con il design tipico dei Rolex Explorer, che riporta i numeri arabi 3, 6 e 9”.

Le sorprese riservate dalle aste di questa prima metà del 2018 non finiscono qui. Un’altra importante notizia di settore riguarda i prezzi del Rolex Submariner: “Un’asta tenuta in giugno dalla casa Christie’s ha visto stabilire un record assoluto per questo modello di Rolex, grazie a un esemplare venduto per 1.200.000 euro. Ad oggi, si tratta del Submariner più pagato della storia”.

Questa vendita non è solo una ulteriore testimonianza di come i prezzi dei Rolex possano crescere nel tempo, ma anche un’incredibile storia che ha il sapore della favola - quantomeno per il proprietario. Racconta il CEO di della Rocca Gioielli: “L’orologio è stato acquistato negli anni Cinquanta per 100 dollari canadesi, per essere poi sempre indossato dal proprietario anche durante i suoi numerosi viaggi nell’Artico e in giro per il mondo. L’orologio passò infine al figlio, che su consiglio di un amico lo fece valutare, scoprendone lo straordinario valore raggiunto nel tempo”.

Il record assoluto dei prezzi dei Rolex, però, è ancora più alto ed è stato stabilito da un Cosmograph Daytona Paul Newman. Racconta l’esperto: “È proprio il Daytona Paul Newman appartenuto al celebre attore a mantenere il record indiscusso dei prezzi dei Rolex. L’orologio, dal quale ha preso il nome la serie di Daytona con lo stesso quadrante, è stato venduto nel 2017 per 18.000.000 di euro, comprensivi di diritti d’asta”.

Possiamo aspettarci che i prezzi dei Rolex Daytona continuino a stupire anche in futuro: il fascino e il prestigio di questi modelli si conferma ad ogni asta. “In maggio, un’asta di Sotheby’s ha presentato, tra gli altri, un Rolex Daytona Paul Newman venduto per 816.000 euro”. Alla lista dei Rolex venduti a prezzi da capogiro si aggiunge un Rolex Stelline, un orologio con datario e fasi lunari caratterizzato dalla presenza di stelline in alcuni indici del quadrante. Nel 2017, un modello praticamente unico (soltanto tre esemplari al mondo hanno un quadrante nero e indici in diamante) appartenuto all’ultimo imperatore del Vietnam Bao Dai, è stato venduto per più di 4.000.000 di euro. Altri modelli negli ultimi anni hanno registrato vendite con cifre più basse, ma comunque storiche per il brand: nel 2016 durante un’asta di Phillips un Rolex ref. 6542, battuto per quasi 300.000 euro, ha sancito l’attuale record mondiale per i GMT-Master”.

I prezzi dei Rolex presentati nelle recenti aste offrono ottime certezze per chi desidera investire in Rolex usati, ma ci sono anche altri brand all’altezza del confronto. Spiega il CEO Luca Grasso: “Nelle aste è frequente vedere i prezzi dei Rolex lievitare anche per quei modelli meno noti al grande pubblico, come il Rolex ref. 8171 “Padellone” con fasi lunari venduto per quasi 520.000 euro in un’asta di Phillips del 2017. La stessa asta, però, ha dimostrato come anche altri grandi marchi sappiano raggiungere cifre ragguardevoli. In quell’occasione un Patek Philippe è stato venduto per 650.000 euro e un Vacheron Constantin del 1958 Ref. 4764 triple calendar, soprannominato “Cioccolatone”, è stato venduto per 259.000 euro. Quest’anno, invece, un Patek Philippe molto raro, un Pearl of Bahrain del 1958, è stato battuto all’asta per circa 200.000 euro”.

Nella storica boutique della Rocca Gioielli i periti esperti iscritti ai ruoli 1033 e 1042 C.C.I.A.A. e del Tribunale di Bologna si occupano di valutazioni, riparazioni e compravendita di Rolex usati rilasciando certificati di originalità e autenticità su tutti i prodotti venduti ed eseguendo la valutazione di qualsiasi orologio d’epoca.

della Rocca Gioielli

Sito web: https://www.dellaroccagioielli.it/Rolex-Treviso

Piazza dell’Otto Agosto 4/h - 40126 Bologna

Servizio Clienti: +39 051 246688, +39 051 252918

email: drg@dellaroccagioielli.com