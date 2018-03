Dj per eventi: "Exclusive wedding" vince il wedding awards 2018 nella categoria musica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

TREVISO La trevigiana Dj Per Eventi - Exclusive Wedding conquista per la quinta volta consecutiva il WEDDINGS AWARDS 2018 assegnato da matrimonio.com, il portale dedicato agli sposi, leader assoluto in ambito nuziale. Ogni anno sono circa cinquantamila le imprese che si candidano per aggiudicarsi il prezioso riconoscimento nei vari settori che concorrono a rendere questa giornata indimenticabile: dall’abito da sposa alla location, dall’organizzazione agli addobbi floreali, dalla torta di nozze alla musica. Ed è proprio in quest’ultimo ambito che il giovane team di dj e vocalist trevigiani specializzati nei matrimoni, continua a distinguersi per la grande professionalità, cucendo addosso agli sposi una colonna sonora realizzata su misura, pensata per far emozionare e divertire i protagonisti della giornata e tutti i loro invitati. Il premio tiene conto proprio delle raccomandazioni da parte degli sposi e delle valutazioni migliori per quanto riguarda la qualità, il rapporto qualità/prezzo, la risposta, professionalità e flessibilità.

“Sono molto soddisfatto per questo riconoscimento che non è affatto scontato - dichiara Omar Bolzan, che coordina lo staff di professionisti – Da anni curiamo la colonna sonora dei matrimoni in ogni dettaglio e dedichiamo tutte le attenzioni possibili affinché gli sposi e i loro invitati possano vivere una meravigliosa giornata di festa e non abbiano cattive sorprese. E non crediate che siano poco frequenti se gli sposi sottovalutano questo aspetto! A cominciare dai party nei quali nessuno balla o con la musica che talvolta infastidisce e non consente agli invitati di parlare oppure poco adatta alle diverse età e gusti musicali degli invitati, fino agli scherzi degli amici quando non è il momento. Ecco perché noi di Dj per Eventi – Exclusive Wedding abbiamo scelto di regalare alle coppie anche una guida gratuita che possono scaricare gratuitamente dal nostro sito (www.djpereventi.com), su come organizzare al meglio il loro giorno più bello. Con i nostri consigli potranno evitare spiacevoli inconvenienti, ma se sceglieranno noi come loro partner musicale, possiamo garantire il grande successo della festa al 100%!”. Quasi 200 mila coppie hanno dato le loro votazioni attraverso il portale che assegna il riconoscimento al 5% delle aziende più votate. Grazie alla sua presenza internazionale matrimonio.com ha creato la comunità nuziale e il mercato virtuale di matrimoni più grande a livello mondiale, ecco perché ricevere un Wedding Awords è sempre motivo di orgoglio per le nostre imprese.