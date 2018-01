Ex popolari venete: il coordinamento Don Torta incontra i risparmiatori a Cornuda

CORNUDA Matedì 30 gennaio alle ore 20.30 nella sala Giovanni XXIII in piazza a Cornuda si terrà un nuovo importante incontro con i risparmiatori delle ex popolari venete organizzato dal coordinamento Don Enrico Torta.

L'appuntamento è stato fissato alla luce delle importanti novità nel procedimento giudiziario in corso in queste settimane sul crac delle ex popolari venete. Il coordinamento fa sapere che alla luce delle ultime novità emerse nell'udienza penale del processo di Veneto Banca, che sembrano coinvolgere come responsabile civile Intesa Sanpaolo, c'è ancora la possibilità di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. I termini della presentazione dell'istanza al passivo non sono ancora stati pubblicati ed è quindi ancora possibile inserirsi. Gli studi legali convenzionati a cui i risparmiatori possono rivolgersi sono: studio Calvetti, studio Fadalti e studio Polato. Il servizio di supporto psicologico IN-OLTRE sarà disponibile in sede a Montebelluna, via Tintoretto 19, nei giorni: mercoledì 31 gennaio, martedì 6, 20 e 27 febbraio, mercoledì 14 febbraio dalle ore 14.00 alle ore 17.00. L'assistenza sarà gratuita.