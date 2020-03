Economia, per ripartire Treviso guarda anche al mercato americano

«Essere pronti alla ripartenza quando l'emergenza Coronavirus sarà passata guardando in particolare al mercato americano». Lo ha detto il presidente della camera di Commercio di Treviso e Belluno Mario Pozza commentando l'esito di una iniziativa comune con la Italy America Chamber of Commerce di Los Angeles il cui presidente Nicola Serragiotto sostiene che «per quanto sia difficile in questo momento di emergenza sanitaria è necessario guardare al futuro perché storicamente gli Stati Uniti sono i primi a riprendersi dalle crisi, pertanto, l’invito è quello di farsi trovare pronti per agganciare la sicura ripresa».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Il 2020 - ha proseguito Serragiotto - è l’anno delle elezioni in cui stanno valutando due trilioni di dollari a supporto dell’economia e ci auguriamo che ci siano altri interventi fiscali, anche se si arriva già al 13,25% di tassazione effettiva per certe strutture aziendali. Gli americani nel bene o nel male aspettano solo di ricominciare a consumare, soprattutto italiano. L’invito dunque è di guardare al mercato Usa come ad una prima locomotiva che partirà, ma con una nuova visione e cioè di non considerare solo la percentuale di vendite oltreoceano ma di creare fatturato negli Stati Uniti. È una importante nuova visione capace di dare vantaggi alle imprese perché il consumatore vuole la customer service negli Stati Uniti. È altresì fondamentale per le aziende tecnologiche di considerare la costituzione di un modello di dual company con almeno la testa finanziaria presente negli USA».