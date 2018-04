Educazione civica: gli scolari a lezione di legalità fiscale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il progetto ha l’obiettivo di far comprendere agli alunni, i cittadini di domani, il concetto di legalità fiscale e senso civico con un diverso approccio culturale attraverso uno strumento facilmente accessibile, un cartoon, che possa stimolare negli studenti la riflessione e l’elaborazione dei concetti di legalità, solidarietà e il ruolo centrale dello Stato. Per l’iniziativa è stato appositamente realizzato il fumetto “TI SPIEGO LE TASSE”: 30 tavole ‐ che possono essere visualizzate sia come filmato, sia come singole immagini ‐ che evidenziano, in una giornata tipo, l’importanza dei servizi erogati dallo Stato grazie al pagamento delle tasse. All’interno del racconto è fortemente valorizzato il concetto della solidarietà sociale. Il fumetto viene illustrato nelle classi da commercialisti volontari, che stimolano gli studenti al dibattito anche sui temi contenuti nel “Decalogo del piccolo contribuente”, ideato per l’occasione: gli alunni saranno così protagonisti di un importante momento sinergico di formazione alla legalità fiscale personale.

Una particolare attenzione è stata posta alla platea, i 30 commercialisti trevigiani che hanno aderito al progetto, per fare parte del gruppo di volontari, hanno partecipato ad un percorso formativo con una psicologa specializzata e si sono impegnati a rispettare il regolamento fornito. I professionisti incontreranno le classi di quarta e quinta elementare in oltre 20 scuole elementari di Treviso e provincia che hanno già aderito all’iniziativa. "I bambini sono il futuro della nostra città - dichiara il sindaco di Treviso Giovanni Manildo - ringrazio l'Ordine dei Commercialisti che parte proprio dai più piccoli per formare una cittadinanza sempre più consapevole. Le tasse sono lo strumento attraverso il quale le amministrazioni possono erogare servizi essenziali alla cittadinanza, Se tutti lavoriamo in questa direzione il risultato sarà una città sempre più servita e adeguata alle necessità di chi la vive. In questi anni di difficoltà per le casse comunali inoltre la nostra amministrazione non ha mai alzato le tasse, applicando invece il criterio che chi meno ha meno paga. Un importante lavoro è stato fatto anche per quanto riguarda la lotta all'evasione: 6 sono i milioni recuperati dall'amministrazione in questi anni". “Dopo le esperienze di Milano ed altre città italiane quello di Treviso è il primo Ordine dei Commercialisti del Triveneto - dichiara David Moro presidente Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Treviso - che ha dato seguito al progetto di spiegare agli scolari il mondo delle tasse e la loro importanza: l’universo delle tasse spesso risulta incomprensibile per gli adulti, figuriamoci per i ragazzi. Così da oggi gli scolari possono andare a lezione di tasse e divertimento per stimolare la coscienza dell’importanza sociale delle tasse, del grande valore della legalità fiscale e l’importanza del ruolo delle istituzioni e dello Stato, chiamate quali garanti del vivere civico tutti noi".

“AIDC ha già potuto riscontrare in più sedi la bontà del progetto, unito dal divertimento degli alunni che vi hanno partecipato e ricevendo unanimi consensi dal corpo insegnante. La sezione di Treviso non può che promuovere con entusiasmo “I Commercialisti nelle Scuole” realizzato con la collaborazione dell’ODCEC di Treviso - dichiara Marco Bosco presidente AIDC Treviso - in quanto i principi ispiratori sono gli stessi che da sempre contraddistinguono l’attività associativa, rivolta al consolidamento dei legami tra i colleghi e alla tutela della professione”. La presentazione ha il patrocinio dell'Ufficio Scolastico territoriale di Treviso e del Comune di Treviso.