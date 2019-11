Le bollicine di Ca' di Rajo agli International Emmy Awards di New York

La cantina trevigiana Ca’ di Rajo è uno dei “gifting sponsor” degli International Emmy Awards, gli “Oscar” della televisione. L’azienda guidata dalla famiglia Cecchetto renderà omaggio ai candidati della 47esima edizione donando a ciascuno di loro una bottiglia di Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Extra Dry. Il prestigioso International Emmy® Awards Gala di New York City vede ogni anno in concorso i principali produttori televisivi di tutto il mondo. Oltre un migliaio di protagonisti del piccolo schermo si riuniscono per celebrare il meglio della televisione globale. Gli International Emmy® Awards 2019 vedono in gara 44 candidati in 11 categorie e 21 Paesi. I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia del prossimo 25 novembre 2019 all'Hilton New York Hotel.

«Ca' di Rajo è onorata di essere protagonista degli International Emmy Awards 2019 -spiega Simone Cecchetto, il giovane proprietario dell'azienda, insieme ai fratelli Fabio e Alessio- Siamo orgogliosi di far parte di questo evento con il nostro Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Extra Dry. Questo importante palcoscenico internazionale sarà l’occasione per celebrare questo spumante Made in Italy. Le colline del Prosecco del Conegliano e il Valdobbiadene Prosecco Superiore sono diventate patrimonio mondiale dell'UNESCO e il nostro Prosecco Superiore Docg Valdobbiadene sarà portavoce del nostro territorio in una delle più importanti cerimonie del mondo della televisione».

Il Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg è uno dei fiori all’occhiello della produzione Ca’ di Rajo e comprende la versione Extra Dry e Brut. Il DOCG Extra Dry – premiato con i 95 punti da Decanter - è la versione che esalta al meglio le caratteristiche aromatiche di questa varietà. Questo spumante è frutto di uve coltivate a 300mt sul livello del mare. Dalla potatura alla vendemmia, tutto viene fatto a mano, lungo i ripidi pendii che ricamano di vigneti l’arco collinare che si estende nell’area di Valdobbiadene e in particolare nella frazione di Guia.