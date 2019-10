Enrico Carraro è il nuovo presidente di Confindustria Veneto

«Mi complimento con Enrico Carraro per la prestigiosa nomina e gli auguro buon lavoro, nell'interesse di tutta l’economia veneta, che si regge su uno spirito imprenditoriale non comune e famoso in tutto il mondo».

Con queste parole, il presidente del Veneto, Luca Zaia, si è congratulato con il neo presidente degli Industriali veneti, il padovano Enrico Carraro, indicato all'unanimità dal Consiglio di Presidenza di Confindustria Veneto. «Abbiamo davanti sfide importanti, come la ripresa economica, mutamenti del mercato del lavoro e delle professioni che richiedono riflessioni profonde su sistema scolastico e formativo, mutamenti sostanziali del fare impresa per effetto della digitalizzazione e dei cambiamenti della globalizzazione e dei mercati, una congiuntura internazionale su questo assai complessa, ma anche occasioni significative, come l’indotto imprenditoriale delle Olimpiadi invernali 2026 e le qualità assoluta dei nostri prodotti e delle nostre produzioni – dice Zaia – Carraro troverà nella Regione, com'è sempre stato, un interlocutore attento e collaborativo. Di fatto abbiamo lo stesso obiettivo: il benessere presente e futuro dei veneti, di chi fa impresa e di chi nelle imprese lavora».