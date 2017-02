L'evoluzione nelle aziende: una necessità per restare sul mercato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Non più solo crescita ma evoluzione continua e capacità di guardare con attenzione ai mercati e al-le tecnologie per garantire lo sviluppo delle aziende. Questo nella sostanza il tema che guiderà il Cenacolo del Salone d'Impresa dedicato al filone "Rimettere le scarpe ai sogni" che si svolgerà mercoledì 8 febbraio presso la KEYLINE SpA di Conegliano dal titolo "Cambia ed evolvi il to nusiness sempre" Dalla necessità di una crescita continua le aziende sono passate alla necessità di un continuo per-corso evolutivo di conoscenza, di aggiornamento e sviluppo. Necessità di conoscere di effettuare analisi approfondite, di evolvere tecnologicamente, di adottare nuovi processi di cambiare mentalità per adattarla ai diversi mercati. Ma allora come seguire questo sviluppo? Quale è il vantaggio com-petitivo che hanno acquisito le aziende che hanno deciso di attuare cambiamenti e che stanno fun-zionando sul mercato italiano e internazionale. Quali sono i settori in cui le variazioni vanno applicate e con quali investimenti in termini di risorse finanziarie e umane? Ne parleranno le aziende venete nel corso dell'appuntamento ospitato dalla KEYLINE che ha una grande tradizione storica alle spalle e che di cambiamenti nel suo lungo percorso ne ha visti ed af-frontati molti rimanendo leader del mercato. Alberto Degradi responsabile Data Center e sviluppo infrastrutturale di Cisco Sistem e Roc-co Sicilia project Manager di Longwave SpA saranno presenti per fornire alcuni esempi di quali evoluzioni può apportare la tecnologia nei metodi grazie anche alla crescita dell'Internet delle cose (IOT). Gli imprenditori alla tavola rotonda invece porteranno esempi e dati delle loro scelte ed evoluzioni aziendali che hanno portato a poter approcciare positivamente i mercati. Evoluzioni relative ai pro-cessi e alle evoluzioni. Oltre alla padrona Maria Cristina Gribaudi presidente di Keyline saranno presenti: Furio Bragagnolo Presidente di Pasta Zara, Matteo Maestri Amministratore delegato di Brieda srl, Luca Tomasi amministratore delegato di Inglesina Baby SpA. A coordinare i lavori come di consueto Ferdinando Azzariti presidente di Salone di Impresa.