"Faccio la mia parte": Rete al Femmilnile Treviso si mette al fianco degli imprenditori

Il momento che stiamo vivendo, inaspettato e nuovo, genera incertezze e preoccupazioni sia a livello personale, sia per quanto riguarda la propria attività lavorativa. Per questo Rete al Femminile Treviso mette a disposizione, per tutto il mese di aprile e in maniera gratuita, un piano di consulenza e formazione per arrivare preparati alla ripresa. In particolare, Rete al Femminile intende fornire supporto, attraverso le competenze delle proprie socie, nelle seguenti aree: web marketing, formazione e consulenza a privati ed aziende; branding e comunicazione strategica, dedicato ad aziende che vogliano rivedere la propria strategia; coaching, life, business e career coaching per privati e aziende; organizzazione e produttività, per rendere efficace lavoro e progetti; fisioterapia e coaching energetico, lavorare sui blocchi energetici; comunicazione, web writing e scrittura persuasiva; fashion design & image consulting, creazione di collezioni e di stile personale; assistenza virtuale, back office e segreteria da remoto. A chi ha deciso che questo è il momento giusto per approfondire argomenti che avrebbe voluto conoscere, ma il tempo o le contingenze non lo hanno permesso, a chi desidera acquisire strumenti utili per migliorare il proprio lavoro, a chi sente l’esigenza di un supporto per superare questo momento particolare, Rete al Femminile fornirà consulenza gratuita attraverso le proprie professioniste.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.