Fallito un pezzo di storia edile trevigiana: il Tribunale fa scomparire la Pio Guaraldo

PAESE Un altro pezzo di storia economica trevigiana se ne va. Il Tribunale di Treviso ha infatti nelle scorse ore decretato il fallimento dell'impresa edile Ing. Pio Guaraldo di via Castellana a Paese. Un'impresa storica nel nostro territorio, che negli anni '90 aveva fatto fortuna in Veneto e anche in Sud Italia, ma che con la crisi del settore negli anni '00 è entrata in un circolo vizioso da cui non è più riuscita a sollevarsi, anzi, è sprofondata sempre più nel baratro tanto da raggiungere un passivo di circa 90 milioni di euro.

Nella sua storia però si annoverano grandi interventi tra cui ospedali, parcheggi, teatri e palazzine residenziali, ma come riporta "il Gazzettino", questo non è bastato per salvare l'azienda dal fallimento. A vuoto infatti negli ultimi tempi i vari concordati e le aste giudiziarie per mettere in vendita i beni immobili e non solo della società: nessuno difatti è mai stato veramente interessato a salvare questa realtà trevigiana. Finisce quindi nel peggiore dei modi possibili una profonda storia di imprenditoria familiare della Marca.