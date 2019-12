Il Tribunale dichiara fallita la trevigiana Samogin, storica azienda di trasporti

A partire da martedì scorso la Marca ha perso una delle sue storiche aziende di trasporti, la Samogin di via Passo Barca a Colfosco di Susegana. A decretarlo con sentenza, come scrive "la Tribuna", è stato il Tribunale di Treviso su richiesta della stessa ditta della "esse alata", ormai impossibilitata a continuare la propria attività commerciale a causa di un passivo ormai di circa 600 mila euro. Fondata nel 1930 e ancora gestita dagli eredi di Bepi Samogin, negli anni l'azienda si era radicata soprattutto in Sinistra Piave e in Paesi esteri come l'Afghanistan, l'Iran, il Pakistan, la Romania e l'Ungheria. Negli ultimi anni, però, le difficoltà sono aumentate, tanto che prima della sentenza il patrimonio netto risultava negativo a causa del perdurante stato di insolvenza. Un vero peccato, quindi, per una azienda che era nata da un semplice un carro a due cavalli per trasportare ghiaia estratta dal Piave, materia prima per la costruzione di strade e per l’edilizia.