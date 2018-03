E' boom di clienti social per Ideeuropee, agenzia di comunicazione trevigiana

TREVISO Ideeuropee, agenzia di comunicazione trevigiana, negli ultimi sei mesi ha raddoppiato il fatturato derivante dalla divisione social. Grazie all’ingresso di 9 nuovi clienti, il volume d’affari generato dalle attività relative alla cura dei canali social dei clienti ha raggiunto i 150mila euro. I settori più trattati sono quelli del beverage, dell’edilizia, dei professionisti e dei progetti speciali: “Le imprese hanno capito che la loro presenza nel web va gestita con costanza, professionalità e innovazione – spiega Piergiorgio Paladin, titolare con Andrea Vidotti di Ideeuropee - A fine estate abbiamo investito in questa divisione introducendo due nuove figure nel nostro organico e i risultati si vedono".

"I social, se una volta erano considerati un accessorio, finalmente sono percepiti come una necessità, come l’apertura di un proprio spazio di dialogo con la community di riferimento. Servono un tono di voce, una linea grafica e uno stile precisi che contraddistinguano dalla massa, una velocità di risposta nel dialogo e lo stimolo all’interazione. Per fortuna è tramontata presto la tendenza ad affidare questo delicato incarico allo stagista del momento. Anzi, una delle richieste che ci arrivano dalle aziende e dalle istituzioni è anche quella di formazione perché ci si è resi conto che serve professionalità e competenza per gestire gli strumenti".