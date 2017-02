Feltrin nuovo presidente di Assarredo, Denise Archiutti: "Porti il made in Italy nel Mondo"

TREVISO “L’elezione di Claudio Feltrin, primo imprenditore trevigiano e veneto alla guida di Assarredo, è motivo di grande soddisfazione per tutti gli imprenditori del settore del mobile del nostro territorio, dove è attivo uno dei principali distretti italiani del legno – arredo (il primo in assoluto per volume di esportazioni con 1.628 milioni di euro nell’ultimo anno) - ha dichiarato Denise Archiutti, Presidente del Gruppo Legno/ Arredamento di Unindustria Treviso - E’ un importante riconoscimento alle capacità imprenditoriali e umane di Claudio Feltrin e al suo impegno associativo, in Federlegno come in Unindustria Treviso, con spirito di servizio a favore dello sviluppo delle imprese. La sua elezione è stato anche l’esito positivo di un percorso di condivisione tra le imprese del Nord Est, che rappresentano una parte rilevante dell’industria dell’arredamento italiana, competitiva ed internazionalizzata. Ci congratuliamo quindi con Claudio Feltrin e auguriamo buon lavoro a lui e alla sua squadra per questo mandato di Presidenza, di un settore strategico per l’economia e il nome del Made in Italy nel mondo”.