“Finanziare le imprese innovative: risorse ed opportunità”

Martedì 21 marzo alle 18.00 Banca della Marca ospita la terza tappa dell'Innovation Tour promosso dal Fablab di Vittorio Veneto in cui si parlerà di finanziamento alle nuove imprese e alla Ricerca & Sviluppo insieme ad Investitori istituzionali e ad esperti di finanziamenti europei. La possibilità di successo sia di una startup che di un'impresa strutturata si regge infatti non solo su un modello di business ben rodato ma anche sulla solidità finanziaria in grado di sostenere la crescita sul medio/lungo termine. In questa terza tappa presenteremo le diverse opportunità a disposizione per startup e imprese per raccogliere mezzi finanziari, evidenziando quali sono gli approcci da adottare in funzione dei diversi soggetti a cui si intende rivolgersi. Rispetto alle tendenze in atto la novità più evidente è che, prendendo a riferimento l'approccio del capitale di ventura maturato da decenni in Silicon Valley, in Italia sta crescendo il valore degli investimenti nelle società da parte di business angel e grandi fondi finanziari; tale approccio comporta agli operatori locali, siano esse startup che investitori, l'adozione di nuovi schemi e linguaggi che richiedono tempo e conoscenza delle regole del gioco. Parimenti i grandi player pubblici, Europa e Regione in primis, stanno mettendo a disposizione attraverso bandi una significativa dotazione di risorse finanziarie che richiede però di maturare importanti competenze nella costruzione dei progetti con cui accedere a queste risorse. A confrontarsi su queste opportunità e sui nuovi possibili scenari saranno rappresentanti del mondo della finanza ed n esperti di bandi europei, con una case history di una startup che ci racconterà la sua originale esperienza tra crowdfunding, business angel e fondi regionali. L'incontro è organizzato con il supporto di Banca della Marca, del Lab INN, di FabCUBE e di FabLAB Belluno Per iscrizioni https://www.eventbrite.it/e/biglietti-innovation-tour-finanziare-le-imprese-innovative-31838892986?aff=efbevent