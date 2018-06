Fondazione H For Human per Arianna Tidu: 3 borse di studio per gli Sparx Summer Camp

RONCADE C’è tempo fino al 5 agosto per partecipare al bando promosso da Fondazione HforHuman e dalla famiglia di Arianna Tidu e provare così ad aggiudicarsi una delle 3 borse di studio messe in palio per partecipare agli Sparx Summer Camp, i laboratori estivi aumentati al digitale di H-Farm in programma per tutta l’estate nella tenuta di Ca’ Tron.

La famiglia di Arianna, che lavorava nella sede milanese di H-FARM, ha scelto questa iniziativa speciale per ricordare la figlia scomparsa poco più di un anno fa. Il bando, rivolto a tutti i bambini e bambine della fascia d’età 11-14 anni residenti nella provincia di Treviso, prevede la presentazione di un progetto creativo, in cui esprimere la propria motivazione a partecipare ai Sparx Summer Camp attraverso un mezzo multimediale che può essere video, montaggio di foto, gif, stop-motion, grafica computerizzata o altra soluzione creativa, della durata non superiore a 1 minuto.

I 3 vincitori si assicureranno un posto completamente spesato al camp “Jetpack, skate e scarpe dal futuro” in programma dal 3 al 7 settembre dove potranno imparare divertendosi principi di meccanica, elettronica e programmazione per prototipare e sperimentare progetti creativi ed innovativi. Per maggiori informazioni sulla modalità di partecipazione e per leggere il bando completo: https://h-farm.link/BandoTiduTV. Un’iniziativa identica è stata avviata dalla Famiglia Tidu e dalla Fondazione anche per tre bambini residenti in Sardegna.