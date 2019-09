Nuovi percorsi di formazione professionale: il Ciofs sceglie Keyline come laboratorio

Keyline, l’azienda che produce chiavi e macchine duplicatrici, si è trasformata per un giorno in laboratorio dove sperimentare nuovi percorsi di formazione professionale. La sede di via Camillo Bianchi a Conegliano ha ospitato giovedì oltre una ventina di docenti provenienti da tutta Italia e partecipanti al XXXI seminario nazionale organizzato dal Ciofs, il centro italiano opere femminili salesiane, in corso da tre giorni nella Marca trevigiana sul tema “lavoro qualificato e infrastruttura formativa, bisogni del Paese e del mercato del lavoro”. Ad accogliere il gruppo di partecipanti l’amministratrice unica Mariacristina Gribaudi e la responsabile delle risorse umane Ketty Mazzer. Al centro del confronto alcune delle urgenze che oggi sollecitano i centri di formazione professionale: come far fronte alla domanda pressante di qualifiche/specializzazioni non disponibili sul mercato dell’offerta e come raggiungere i NEET che non sono agganciati da alcun sistema formativo-lavorativo, in particolare nel Sud del paese.