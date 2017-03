Fusione tra Veneto Banca e Popolare di Vicenza: chiesto l'intervento dello Stato

MONTEBELLUNA Con riferimento al nuovo Piano industriale 2017-2021 attualmente in corso di finalizzazion, e già sottoposto alle Autorità di Vigilanza, nel quale è previsto un progetto di fusione con il Gruppo Banca Popolare di Vicenza unitamente ad un intervento di rafforzamento patrimoniale da realizzarsi nel 2017, Veneto Banca, nell’ambito delle modalità di reperimento dei capitali necessari ad implementare la citata ricapitalizzazione, ha comunicato al MEF, Banca d’Italia e BCE l’intenzione di accedere al sostegno finanziario straordinario e temporaneo da parte dello Stato italiano (“ricapitalizzazione precauzionale”), ai sensi del D.L 237/2016 come convertito, con modifiche, in legge n. 15 il 17 febbraio u.s..In relazione all’Offerta Pubblica di Transazione, al momento attuale è stato contattato oltre il 96% del totale azioni in perimetro: i Soci che hanno aderito sono circa il 66%, essi rappresentano circa il 54% delle azioni.