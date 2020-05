"Garanzia Roncade": via libera all'accordo tra Comune e consorzi fidi

Via libera all'accordo tra il Comune di Roncade e i consorzi fidi della provincia di Treviso per “Garanzia Roncade”, il fondo da 30mila euro (10mila in più rispetto a quelli previsti inizialmente) per la concessione di prestiti a tasso agevolato alle imprese del comune con l'obiettivo di aiutarle a riprendersi più rapidamente dalle conseguenze delle chiusure forzate. Il sindaco Pieranna Zottarelli e l'assessore alle attività produttive Loredana Crosato hanno incontrato i referenti dei confidi e hanno stabilito la sottoscrizione, in tempi molto brevi, di un protocollo che conterrà le indicazioni per le erogazioni che potranno andare da un minimo di 10mila euro a un massimo di 35mila, con un tasso realmente conveniente. L'obiettivo è di arrivare ad almeno 240mila euro di finanziamento, ipotizzando prestiti da 10mila euro per almeno 24 attività.

«E' stato un incontro molto positivo – dichiara il sindaco di Roncade Pieranna Zottarelli – che ci consente di dare una risposta importante a tutte le attività produttive del nostro comune. Non ci saranno preclusioni di settore e tutti i confidi si impegneranno sia verso le attività artigianali che commerciali. Il Comune di Roncade che da sempre sostiene il ruolo dei confidi, oggi più che mai ritiene il loro ruolo fondamentale. Inoltre – chiude il sindaco – abbiamo già ottenuto la disponibilità da parte di alcuni istituti bancari del territorio». Soddisfatta l'assessore alle attività produttive Loredana Crosato che commenta così l'iniziativa: «Dopo la sospensione delle imposte sull'occupazione di suolo pubblico, l'ampliamento gratuito dei plateatici per cui stiamo predisponendo i tavoli con commercianti ed esercenti, diamo alle nostre attività un altro strumento di sostegno. A loro diciamo che il Comune c'è è presente ed è pronto a fare la propria parte».

«Anche per i Comuni, specialmente se piccoli, mettere a disposizione liquidità in questo momento è tutt’altro che facile – commenta Giovanni Napol, Presidente del confidi CNA Canova - È perciò un segno importante di vicinanza fattiva quello che il Comune di Roncade dà alle imprese artigiane e ai commercianti del proprio territorio. Da parte nostra, come confidi, non applicheremo le commissioni per attivare la garanzia sul credito erogato dalle banche. Sono segnali di risposta di un tessuto economico e sociale sano che, nonostante le ferite inferte dal Covid-19, ha gli anticorpi per riprendersi in fretta».

«Nel ringraziare l’amministrazione comunale di Roncade sempre attenta alle esigenze della categoria – dichiara il Presidente del Trevigianfidi (Casartigiani Treviso) Ivano Zanatta – prendo atto con soddisfazione del sostegno economico rivolto a tutte le imprese tramite tutti i Confidi del Territorio senza distinzione alcuna a differenza di quanto fatto dalla Regione Veneto». Soddisfatto dell’iniziativa il Presidente Mario Citron del Consorzio Veneto Garanzie, Consorzio Fidi di emanazione Confartigianato Imprese Veneto: «Ringrazio il sindaco e la Giunta del Comune di Roncade per la somma messa a disposizione. In questo particolare momento - afferma Citron - il Consorzio sta facendo la sua parte per sostenere l’accesso al credito delle piccole imprese ed è particolarmente apprezzata ogni iniziativa che ci aiuti nello svolgimento della nostra attività di sostegno alle imprese».

«La grande sollecitudine con cui il Comune ha risposto all’appello di richiesta di misure di sostegno per le imprese del territorio merita l’encomio da parte degli associati Confcommercio che noi agevoliamo e per le quali ci facciamo garanti – sottolinea il presidente di Fidi Impresa & TurismoVeneto Massimo Zanon – e l’accordo siglato oggi ne è la testimonianza. Le risorse messe in gioco sono rapportate alle disponibilità dell’amministrazione e rappresentano un gesto di ascolto e attenzione alle realtà imprenditoriali, specialmente di piccola dimensione, in questo drammatico momento economico che il nostro tessuto economico sta attraversando».