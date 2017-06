Garbelotto Academy: una giornata dedicata al Clip Up System, il rivoluzionario sistema di posa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un giornata ricca di spunti e novità quella che si è svolta venerdì 26 maggio presso il Parchettificio Garbelotto. La giornata ha avuto un protagonista d'eccezione: Clip Up system, il rivoluzionario sistema di posa che sta letteralmente cambiando il mondo dei pavimenti in legno. Il nuovo prodotto in fase di brevetto è stato presentato da Antonio Garbelotto, AD di Parchetitficio Garbelotto, dal dott. Filippo Perissinotto e Paolo Coppa, entrambi periti nel settore dei pavimenti in legno per Federlegno Arredo, illustrandone anche le certificazioni recentemente ottenute da parte degli enti CSI e Catas.

E' stato inoltre presentato un case history di successo: posatori hanno raccontato il recente lavoro presso il Marriott Grand Hotel Flora di Roma in via Veneto, dove Clip Up System è stato posato in tutti gli ambienti comuni dell'albergo. La ampia platea di architetti, interior designer, posatori, rivenditori, commercianti ed agenti hanno avuto l'occasione di conoscere sempre più da vicino questo nuovo sistema di posa flottante a doppia tenuta che si dimostra particolarmente indicato per pavimenti sopraelevati che hanno la necessità di essere facilmente ispezionabili, ma anche per ambienti pubblici quali hotel, negozi, uffici o per ambienti domestici. La novità di Clip Up System sta tutta nelle scanalature delle tavole e nella clip di acciaio inossidabile armonico che permette un saldo ancoraggio delle doghe l'una con l'altra.

Il risultato finale è un pavimento che: • non produce alcun movimento in orizzontale o in verticale • è veloce da installare • consente una rapida sostituzione di una singola doga o di una porzione di pavimento, senza divieti di passaggio • ha un elevato livello di abbattimento del rumore • ha un'ottima resistenza al traffico intenso. Clip Up System è già un successo internazionale vincitore a Domotex 2017 di Hannover del premio nella selezione Innovations@Domotex. Parchettificio Garbelotto srl via Mescolino 12 31012 Cappella Maggiore Italia www.garbelotto.it

