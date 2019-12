Giotto Fratelli Srl apre le sue porte alle scuole

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

PMI DAY-INDUSTRIAMOCI è un’iniziativa che, dal 2010, vede ogni anno le piccole e medie imprese associate a Confindustria aprire le porte ai giovani studenti del territorio: un appuntamento che Piccola Industria di Confindustria nazionale organizza in collaborazione con le sue sedi Territoriali, per portare principalmente studenti e insegnanti nelle PMI di tutta Italia. Quest'anno anche Giotto Fratelli srl (di Alano di Piave - BL) ha aderito al progetto e venerdì 13 dicembre ha ospitato due classi di 5^ superiore (ITIS e Istituto Rizzardo di Feltre) che hanno potuto vedere di persona come nascono i prodotti e i servizi realizzati da Giotto Fratelli e cogliere quindi l'esperienza delle persone che contribuiscono a realizzarli.

Circa 35 studenti hanno potuto scoprire l'intero flusso produttivo dell'azienda: dopo una prima presentazione istituzionale, le classi hanno ascoltato il flusso della commessa dalla voce di Denis Orso, il responsabile dell'ufficio tecnico, che ha descritto ogni passaggio, dalla richiesta del possibile cliente fino alla consegna finale. A seguire, il gruppo -dotato di gilet segnaletico di sicurezza- è potuto entrare nel reparto produttivo sotto l'attenta supervisione di Cristian e Stefano Giotto, che hanno presentato ogni reparto ed i tecnici e gli specialisti al lavoro. Ogni specifica lavorazione è stata descritta con cura, ed è stato possibile anche toccare con mano alcuni dei prodotti realizzati al momento. Impianti, macchinari, prodotti e persone sono l'azienda: un corpo unico, dove il funzionamento è legato alla capacità di questi fattori d'interagire fra loro in modo estremamente preciso.

Al termine del percorso, durante un rinfresco di saluto, i ragazzi hanno potuto rivolgere ulteriori domande allo staff Giotto e ricevere un kit personalizzato contenente alcune lavorazioni create ad hoc per l'evento. PMI DAY è un’occasione per raccontare la storia dell’azienda, l’orgoglio, i valori e la cultura che sottostanno al lavoro quotidiano delle persone che ne fanno parte, e soprattutto uno strumento per avvicinare il mondo del lavoro ed il mondo della scuola: un'esperienza diretta in azienda, molto formativa per i giovani che stanno per uscire dal percorso scolastico. "Era molto tempo che desideravamo aprire le porte dello stabilimento alle nuove leve: per noi è importante raccontare cosa facciamo e far capire il nostro metodo di lavoro, basato in primis su un'altissima qualità complessiva e su un servizio "chiavi in mano". Questi giovani ragazzi potrebbero diventare nostri futuri collaboratori, e per noi è fondamentale far capire cosa potrebbero trovare entrando in Giotto Fratelli: un sistema produttivo all'avanguardia, un team di lavoro affiatato, un impegno quotidiano nella ricerca della qualità. Speriamo di poter ripetere presto l'esperienza, formativa sia per noi sia per i ragazzi".