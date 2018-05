Giovedì 31 maggio a “Buono a Sapersi”, si parla di yogurt

FRANCO ANTONIAZZI, gastronomo e docente di alimentazione all’Università di Parma, illustrerà le caratteristiche dello yogurt, dando indicazioni utili per scegliere quello più adatto.

MARIA CASSANO, nutrizionista, ne descriverà tutte le proprietà benefiche, suggerendo come introdurlo nella dieta, con particolare attenzione agli abbinamenti più salutari.

Il Professor FRANCESCO BOVE, Primario di Ortopedia all’Istituto Neurotraumatologico Italiano di Grottaferrata (Roma), spiegherà come prevenire l'artrosi dell'anca, soffermandosi su cause e cure.

ANNA MARIA PALMA, maestra di cucina, mostrerà come realizzare deliziose salse a base di yogurt. Le farà eco il collega GUERRINO MACULAN, che, invece, preparerà un tacchino salmonato allo yogurt.

Non mancherà un collegamento in diretta con l’inviato UMBERTO SALAMONE, ospite di un caseificio che produce yogurt biologico a Casale sul Sile (TV).

Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, CLAUDIO GUERRINI, dai banchi del “Mercato delle Erbe” di Bologna.