Bottega chiude il 2018 in crescita e apre un nuovo centro logistico

L’azienda Bottega, cantina e distilleria di Bibano di Godega, ha chiuso il 2018 con una crescita del 6% e un fatturato di quasi 60 milioni di euro. L’export incide per l’85% con una distribuzione allargata a 132 paesi. Germania, UK, Canada, Benelux e Giappone sono i mercati principali, ma non manca la presenza in destinazioni lontane dal business commerciale e dal turismo di massa, quali Mongolia, isole Fiji o Sierra Leone.

Di pari passo è cresciuta anche l’occupazione, l’azienda conta infatti 175 dipendenti fissi, con una trentina di assunzioni nel 2018 e altrettante in programma per l’anno appena iniziato. Un investimento di 4 milioni è stato destinato all’acquisto e alla ristrutturazione di un capannone di 12.000 mq. a Fontanafredda, in provincia di Pordenone (foto in basso). Il grande spazio, prossimamente operativo, è stato destinato alla logistica, per avere un controllo diretto dei processi postproduttivi e per garantire alla clientela in Italia e all’estero un servizio di qualità superiore.

Dalla fine del 2018 è inoltre in piena attività la nuova cantina Bottega a Valgatara nel cuore della Valpolicella. La storica struttura in pietra a vista ha richiesto un accorto lavoro di ristrutturazione durato oltre 3 anni. Qui vengono prodotti l’Amarone, il Ripasso e il Valpolicella. Continua a gonfie vele il progetto Prosecco Bar, che ha riproposto in location diverse il concept rivisitato del bacaro veneziano. Tradizionali cicheti e innovative proposte finger food, oltre a svariati piatti della cucina italiana, vengono serviti in abbinamento al Prosecco e agli altri vini Bottega. Ai 14 Prosecco Bar già esistenti nel mondo, se ne aggiungeranno nel 2019 altri 4, di cui è prevista l’apertura.