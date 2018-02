Bottega spa: al via l'ampliamento di 12mila mq dello stabilimento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

GODEGA DI SANT'URBANO Bottega spa, che ha chiuso il 2017 con un fatturato di 57,7 milioni di euro contro i 54,3 dell'anno precedente, amplia lo stabilimento di altri 700 mq destinato a deposito degli alcool grezzi, quanto ad ospitare una nuova linea per l'imbottigliamento in automatico di oltre 2 milioni di bottiglie l'anno. Tra una settimana l'azienda trevigiana amplierà di altri 1200 mq e nell'arco di tre mesi verrà innalzato un altro stabilimento di 10 mila mq. Sarà un nuovo centro logistico che andrà a rafforzare gli oltre 50 mila mq. Dove attualmente vengono prodotte 16 milioni di bottiglie di vini, grappe e liquori. L'azienda ha anche realizzato una nuova strada che collega direttamente la cantina con la via principale del paese.