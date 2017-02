Guida Prosecco alla Fiera del Leisure e del Viaggio di Monaco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Anche quest'anno Guida Prosecco parteciperà alla 48esima edizione 2017 della F.RE.E la Fiera del Leisure e del Viaggio di Monaco. La fiera si svolgerà dal 22 al 26 febbraio presso il centro fieristico della capitale tedesca. Ogni anno la F.RE.E conta numerosi ingressi, l'anno scorso oltre 122.000 mila - una media di oltre 30 mila persone al giorno. Evento imperdibile per chi è alla ricerca di idee ed informazioni per organizzare un viaggio propone una panoramica a 360° dell'intera offerta turistica: dai viaggi per le famiglie, alle destinazioni per chi è amante delle vacanze immerso nella natura, dalle crociere alle vacanze termali.

Ampio spazio è riservato alle nuove tendenze dal trekking alle vacanze in camper o roulotte, al turismo nautico all'alpinismo. Un'occasione irrinunciabile per trovare il meglio dell'offerta turistica e leisure in un'unica location. Perchè Guida Prosecco parteciperà alla F.RE.E? Guida Prosecco ha l'occasione di far conoscere il territorio della DOCG del Prosecco, da Conegliano, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Farra di Soligo, Asolo, il Montello e gli altri comuni che con le loro vigne hanno reso famoso questo vino frizzante e beverino, il Prosecco Superiore DOCG. Guida Prosecco si fa promotrice di esaltare non soltanto il Prosecco, ma tutto il territorio. Le colline inesplorate sono un tesoro per i turisti che ricercano la quite ma anche l'originalità di conoscere luoghi ricchi di storia, arte e cultura. Guida Prosecco, ambasciatrice, all'estero di far conoscere questi territori. Grazie alla sua app, risulta essere la prima guida del territorio del Prosecco gestita da persone del posto, completamente gratuita e offline.

Un rivoluzionario sistema per suggerirti cosa fare in base al contesto. Il turista, grazie a questa app, può spostarsi e consultare la guida e la mappa offline senza costi aggiuntivi; prenotare un ristorante o un hotel dall'applicazione; prenotare una degustazione in cantina grazie al servizio di WineTasting www.wtasting.com trovare un luogo nella mappa e ottienere le direzioni; - usare l'applicazione ovunque e offline; Guida Prosecco si rinnova, e per questa edizione presenterà ufficialmente www.guidaprosecco.it il nuovo magazine sempre aggiornato, utile per i turisti ma anche per coloro che vivono in questo territorio. Promozioni, news, eventi sempre disponibili e aggiornati. Comodi servizi che consentono all'utente di avere maggiori informazioni e conoscenza di ciò che lo circonda: dalle cantine, strutture ricettive, alberghi ai negozi.

Tutto a portata di un click. WineTasting, risulta essere la seconda opportunità per il turista prenotare la sua degustazione di vino. Solo cantine e degustazioni certificate al miglior prezzo garantito. WineTasting dà la possibilità di far vivere un'esperienza unica, trasformando la classica degustazione di vino in un'esperienza da ricordare. In oltre da la possibilità a coloro che hanno una cantina, di iscriversi nel portale e far conoscere la propria azienda, valorizzandola e promuovendola. WineTasting è un servizio disponibile e fruibile in tutta Italia, uscendo così dai confini del Prosecco DOCG. 23 Febbraio Conferenza Stampa con gli operatori e i giornalisti tedeschi. La giornata coinvolgerà tutta l'area espositiva a seguito della Conferenza Stampa del 23 febbraio con i giornalisti e operatori turistici tedeschi (durante la degustazione, saranno sospese le attività B2B e B2C ai tavoli che verranno utilizzati per creare una situazione informale di networking); momento d'incontro importante tra i Buyer e i Seller per poter attivare partnership e collaborazioni nel turismo enogastronomico, dando così visibilità al territorio del Prosecco.