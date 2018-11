GuidaAcquisti.net svela la classifica ferri da stiro 2018

Il ferro da stiro è un elettrodomestico indispensabile per i consumatori che vogliono stirare i propri indumenti in casa. Il mercato offre diverse tipologie di ferri da stiro in base alle esigenze d’uso dei consumatori, i modelli più utilizzati sono i modelli semplici, con caldaia e le stiratrici verticali.

Bisogna rammentare che a differenza dei primi 2, le stiratrici verticali sono utili soprattutto per ridurre le pieghe degli abiti che abbiamo utilizzato durante il giorno e non vogliamo lavare subito. Per ottenere questo risultato utilizzano dei getti di vapore costanti ad alta temperatura.

Secondo Andrea Pilotti, i fattori prestazionali da prendere sempre in considerazione per l’acquisto di questo elettrodomestico sono capacità del serbatoio, potenza del getto vapore, qualità della piastra, gestione della temperatura accurata e maneggevolezza.

Per facilitare le operazioni di stiratura degli abiti è possibile acquistare anche un’asse da stiro aspirante, che aspirando consente agli indumenti di rimanere aderenti al piano e non muoversi durante la stiratura. Ciò consente di ridurre al minimo la formazione di pieghe.

Veniamo ora alla notizia di TrevisoToday, Andrea Pilotti, esperto di elettrodomestici della rivista digitale GuidaAcquisti.net, ha appena pubblicato la sua classifica dei migliori ferri da stiro per l’anno 2018.

Una classifica che contempla i modelli che hanno ottenuto le migliori performance dai test, ma anche una buona soddisfazione da parte dei consumatori italiani che li hanno provati.

Ferri da stiro senza caldaia

Ariete 6243 Steam Iron 2200W

Tefal Freemove FV9962

Braun TexStyle 9 SI 9188

Imetec Intellivapor K3

Rowenta Ecosteam DW9210D1

Philips Azur GC4564/20

Ferri da stiro con caldaia

Rowenta Powersteam VR8220F0

Philips GC7807/40 PerfectCare Compact

Polti Vaporella Simply VS20.20

Bosch TDS6080 Serie 6 ProHygienic

Imetec Intellivapor Eco

Ariete 6437 Duetto

Stiratrici verticali a vapore

SteamOne S-Valet

Philips Comfort Touch Plus GC558/30

Rowenta Master Precision 360°

Gecko Steamer GK05

Termozeta Stiro Express 74342G

Ariete 4167

Assi da Stiro Aspiranti

BMI Deluxe Pro

Polti Vaporella Stira e Aspira Top FPAS0032

Pirola Professional Plus

Eolo AS01

Michelini A-TTS

Lelit PA71N

