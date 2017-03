H-Farm si affaccia al mercato americano del fashion con la piattaforma "TheCurrent"

RONCADE H-Farm si affaccia al mercato americano lanciando, in partnership con Liz Bacelar, già fondatrice di Decoded Fashion ed esperta indiscussa di tutto ciò che concerne il mondo della moda, TheCurrent, la nuova piattaforma che si rivolge alle realtà leader del fashion favorendo l’adozione di soluzioni innovative, tecnologiche e digitali, attraverso attività di scouting di startup, eventi mirati e programmi di accelerazione. Due sedi, una a New York e una nel Campus di H-Farm, TheCurrent verrà presentata al mondo in occasione del SXSW, il festival più innovativo degli Stati Uniti che si terrà ad Austin, Texas, nel corso di una due giorni di eventi che vedranno il coinvolgimento di personaggi di spicco a livello mondiale del mondo della moda e della tecnologia (https://thecurrentatsxsw.splashthat.com/#).

Grazie a TheCurrent, H-Farm esporterà per la prima volta il proprio modello di accelerazione oltre oceano consentendo ai grandi brand di settore di entrare in contatto con le startup più innovative d’Europa e degli Stati Uniti. Il primo programma di accelerazione prenderà il via in autunno: ciascuno della durata di 4 mesi, si svolgeranno per metà nella sede di H-Farm a pochi minuti da Venezia, per l’altra metà nella sede americana di TheCurrent, a New York. In questo modo retail e brand leader di settore potranno migliorare le loro performance grazie ad un più facile accesso a trend e tecnologie emergenti e ad un contatto diretto con i migliori innovatori al mondo, il tutto riducendo i costi di ricerca e sviluppo e aumentando al contempo le vendite grazie ad un approccio all’avanguardia.

"TheCurrent è diversa da qualsiasi realtà esistente oggi: si rivolge ad un nuovo pubblico appassionato e desideroso di innovare, ma che oggi ha bisogno più che mai di una guida", dice Liz Bacelar. "Sono orgogliosa di presentare la mia nuova società in occasione del SXSW: è stato a lungo la mia casa nel sistema della moda e dell'innovazione, oltre al luogo in cui ho scoperto molti dei brand con cui ho lavorato nel passato e ancora oggi". "Quella con Liz è per noi una partnership strategica che ci consente di affacciarci ad un mercato nuovo e dalle enormi potenzialità", dice Tim O'Connell, partner di H-Farm e responsabile dei programmi di accelerazione, "TheCurrent sarà una piattaforma leader del settore: vogliamo aiutare i più importanti marchi mondiali del fashion a conoscere e quindi sfruttare le possibilità che l’innovazione digitale può offrire loro per crescere e rinnovarsi".