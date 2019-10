L'azienda trevigiana Iceberg festeggia i quaranta anni di attività

L’azienda veneta Iceberg Srl, leader nella distribuzione di alimenti freschi, congelati e surgelati riservati al settore catering e della ristorazione alberghiera italiana, si avvicina a tagliare il traguardo dei 40 anni di attività, tappa importante di un’avventura imprenditoriale che l’ha portata ad affermarsi oggi tra le più solide realtà del Nordest, attiva con la sua rete di distribuzione in gran parte del Veneto e in tutte le province del Friuli Venezia Giulia. In occasione di questo anniversario, Iceberg ha programmato per lunedì 14 ottobre una intera giornata di festeggiamenti presso l’area dello stabilimento aziendale a Piavon di Oderzo; una company celebration che sarà momento ideale per fare il punto sui successi imprenditoriali e i risultati raggiunti negli anni, ma anche per dedicarsi alla festa di un prestigioso 40° compleanno, con spettacoli itineranti di giocoleria e cabaret.

La mattinata, a partire dalle 10.30, sarà riservata al management di Iceberg Srl, ai suoi collaboratori e ospiti; un momento di presentazione delle attività dell’azienda guidato dal presidente Renato Bernardi, il quale esporrà dati, report, e gli obiettivi raggiunti e futuri, concludendo la prima parte della giornata con le premiazioni dei collaboratori. Tra le autorità locali, sarà presente anche il sindaco di Oderzo Ing. Maria Scardellato.

Il pomeriggio invece, dalle 15, sarà aperto a tutti quanti vorranno essere presenti ai festeggiamenti: a partire dal buffet con show cooking, per continuare con gli spettacoli itineranti di comicità e giocoleria di Silvia Martini e Mario Levis e, dalle 19.00, il cabaret di Gigi Rock e Paolo Migone direttamente da Zelig Live Show, ai quali è invitata ad assistere allo spettacolo tutta la comunità opitergina.