Imagicle cerca 4 talenti per la nuova sede di Silea

Imagicle, azienda italiana leader nel mondo per le applicazioni software dedicate alle Unified Communications, annuncia 6 nuove assunzioni in Veneto, per la propria sede di Silea, Treviso, per i primi mesi del 2017. "A 5 anni dalla apertura della sede di Treviso" dice Christian Bongiovanni, co-CEO e CTO di Imagicle "in linea con la crescita a doppia cifra che ha contraddistinto la storia di Imagicle fin dalla sua nascita, abbiamo deciso di investire ancora in quest'area, assumendo nei primi mesi di quest'anno 4 nuove persone nel team di Ricerca e Sviluppo e nel team di Special Project - Advanced Services, attingendo dalle vicine Università di Padova e Venezia, da dove già provengono gran parte dei talenti che lavorano con noi".

Il percorso di internazionalizzazione di Imagicle offre le migliori opportunità professionali nel mondo delle soluzioni per la comunicazione aziendale, dove la società si distingue come Cisco Preferred Solution Developer, ed è l'unica società italiana con 7 prodotti a listino Cisco worldwide. "Ricerchiamo laureati in informatica ed ingegneria informatica, appassionati e curiosi di conoscere sempre le migliori tecnologie per portare ai nostri clienti soluzioni innovative in tutto il mondo", dice Marco Rullo, R&D Manager di Imagicle. Per far spazio ai nuovi arrivi, il 22 Dicembre scorso Imagicle ha spostato la propria sede operativa di Treviso a Silea alle porte del Parco Regionale del Fiume Sile, in una nuova sede progettata con lo scopo di favorire la creatività e la collaborazione tra i colleghi. "Siamo convinti che siano le nostre persone a far la differenza.

Per questo i nuovi assunti troveranno ambienti che garantiscono le migliori condizioni possibili, in un contesto giovane ed in continua crescita che conta oggi quasi 50 colleghi, ma anche rapporti di lavoro a tempo indeterminato con piani incentivi e benefit", dice Massimo Di Puccio, co-CEO e Chief Marketing & Sales Officer. Il programma di assunzioni in Veneto si affianca a numerose opportunità disponibili presso le altre sedi dell'azienda, in Lombardia, in Toscana, a Dubai, dove l'azienda ha aperto due anni fa una propria società controllata al 100%, e presto anche in USA, dove nel 2017 Imagicle conta di aprire una propria sede operativa. Per effettuare l'application per la selezione basta collegarsi a www.imagicle.com/go/jobs (da creare come redirect a https://imagicle.recruiterbox.com )