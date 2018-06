Gli imprenditori veneti nell’e-commerce: ecco Treviso e la sua crescita su eBay

TREVISO Gli imprenditori veneti nell’eCommerce? Puntano sull’Home&Garden. Secondo i dati della piattaforma eBay, ben 1 venditore professionale veneto su 3 vende infatti prodotti legati alla casa e al giardinaggio (31,4%), mentre seguono le PMI che operano nel campo della moda (20%) e dell’elettronica di consumo (16,7%). Sono queste le categorie più gettonate dell’eCommerce tra gli imprenditori veneti, che tutte insieme raccolgono oltre il 68% dei venditori professionali presenti su eBay nella regione. Casa e giardinaggio è stata anche la categoria che, nell’ultimo anno, ha visto il maggior numero di venditori con una crescita in doppia cifra (1 venditore su 3 ha infatti aumentato il proprio volume di affari di oltre il 10%), confermando il potenziale che il marketplace offre per le PMI con il suo bacino di oltre 171 milioni di acquirenti attivi in tutto il mondo.

A livello provinciale, Belluno e Padova detengono la rappresentanza di venditori professionali più importante (rispettivamente il 22,6% e il 22,2% dei venditori totali veneti), mentre Treviso si posiziona sul terzo gradino del podio con il 15,3% dei venditori regionali. Belluno presenta il maggior numero di venditori sia nella categoria casa e giardinaggio (31% dei venditori totali del settore), dove è seguita da Padova (19,7%) e Treviso (13,5%), sia nell’elettronica di consumo (29,3%), dove precede sempre Padova (26,4%) e Verona (11%). Nel settore della moda le PMI più numerose sono quelle padovane (22,1% dei venditori del settore), vicentine (21,2%) e trevigiane (16,2%), mentre Vicenza guida la categoria dei ricambi e accessori per auto e moto con il 21,4% dei venditori del settore, seguita da Padova (19,6%) e Treviso (17,9%).

Infine, la provincia che ha sfruttato al meglio l’opportunità offerta dal marketplace è stata Rovigo, dove oltre 1 venditore professionale su 3 (35,7%) ha sperimentato, nel 2017, una crescita a doppia cifra del proprio business su eBay rispetto all’anno precedente. Molto positive anche le performance dei venditori trevigiani e veronesi, dove le PMI che sono cresciute più del 10% sono state rispettivamente il 31,5% e il 30%, mentre a Vicenza, Padova e Venezia le percentuali sono state comunque superiori al 20%.

Un esempio è dato da Pieffe Mobili, realtà che produce soluzioni artigianali in legno per tutte le esigenze nata nel 2014 a Castagnaro, in provincia di Verona. Grazie all’intuizione del titolare, il giovane imprenditore Federico Vicentini, l’azienda entra fin da subito in eBay, ottenendo risultati immediati: “L’eCommerce è uno strumento ormai essenziale per ampliare il proprio bacino di clienti. Sbarcare su eBay è stato estremamente facile e, grazie all’impareggiabile visibilità che il brand offre, l’azienda ha realizzato immediatamente un boom nelle vendite, tanto da permettermi di esportare all’estero in Paesi chiave come Francia e Germania, dove l’artigianalità italiana è molto apprezzata”, afferma Federico. “A chi vuole affacciarsi all’online consiglio di puntare su spedizione e qualità degli imballaggi: garantire tempi di consegna rapidi assieme all’assoluta integrità del prodotto risultano fondamentali per soddisfare il cliente. Inoltre, è necessario studiare le dinamiche del settore ed essere in grado di garantire il miglior prezzo sul mercato: per riassumere, direi che competenza, qualità del prodotto e un servizio eccellente sono i segreti per un eCommerce di successo” – conclude Federico.