Virus e blocco, appello degli imprenditori: «Sospendere le tasse, anche regionali, e immettere liquidità»

Anche gli imprenditori di ReteSi lanciano un appello in queste ore tanto alla Regione quanto al Governo affinchè intervenga immediatamente con aiuti e misure mirate per fare in modo che le attività che non possono riaprire a breve o che già denunciano perdite consistenti vengano effettivamente sostenute.

Sono i produttori il tesoro delle nazioni

Si legge nel comunicato degli imprenditori: «Il tesoro delle nazioni che progrediscono, che danno reddito e benessere ai propri cittadini, sono le imprese, con i propri lavoratori e le filiere di partite IVA, definiti “produttori”. Esportando in valuta ben di più di ciò che importiamo, arricchiamo i forzieri della Banca d'Italia con un surplus di valuta forte; se questo surplus non viene sprecato in politiche assistenziali e spesa pubblica dissennata, con incremento del debito come avvenuto in passato, potrebbe rappresentare un’utile leva di rinascita economica per governanti capaci e professionali. I produttori ricordiamolo bene, contribuiscono altresì a 2/3 (il 66%) delle entrate dello Stato».

Aiuti immediati e sospensione tasse

L’epidemia in corso ha fermato quasi i due terzi dei produttori, con gravissimi riflessi sull'economia della nazione e questo si teme possa ridurre anche l'export con riflessi sulla bilancia dei pagamenti. Di qui le ricette degli imprenditori di ReteSi: «Lo Stato deve intervenire dando aiuti economici immediati a tutti i produttori, a fondo perduto, ed al resto delle famiglie bisognose; evitando che una parte fallisca così da vedersi lo Stato le proprie entrate ridursi drasticamente. Lo Stato finirebbe senza più risorse per pensioni, sanità, welfare vari e spesa pubblica, oltre dover affrontare disoccupazione e quindi ulteriori costi sociali galoppanti. Inoltre chiediamo che si sospenda, per la durata del blocco, alle aziende chiuse per decreto, qualsiasi versamento di tasse o tributi, sia Statali che Regionali o Comunali e che si riducano di almeno il 50% tutte le utenze energetiche, varie utenze ed affitti; impedendo per legge, per i prossimi 6 mesi, estendibile se permarrà il blocco, qualsiasi procedura concorsuale, di fallimento o coercitiva da parte di chicchessia, verso imprese o famiglie: perchè nessuno deve fallire a causa del virus».

Liquidità subito

Gli imprenditori, infine, ribadiscono la necessità di ripartenza e di una liquidità immediata: «Lo Stato non deve lasciar passare altre settimane: subito deve versare nel Conto Corrente di chi ha attività economiche, lavoratori e famiglie, una percentuale, un ammontare non restituibile, a fondo perduto. In questo senso anche il progetto di una doppia moneta, se l’EU non darà aiuti, ad uso solo interno, per finanziare la nostra economia e crescita per molti diventa indispensabile per non finire soffocati o strangolati dai concorrenti europei. Lo abbiamo sostenuto già alcuni giorni fa e oggi resta comunque un'alternativa per non finire soffocati».