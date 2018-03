Scambi con imprese dell’area islamica: operazioni doganali per export senza rischi

TREVISO Nella sede camerale di Treviso e nella sede di Belluno continua l’offerta formativa alle imprese in materia di internazionalizzazione. L’economia mondiale – afferma il Presidente Pozza - rappresenta sempre di più un punto di riferimento per il business delle nostre imprese che, nell’era dell’economia globalizzata, si distinguono per l’eccellenza di prodotti e servizi esportati nel mondo. A conferma di quanto fanno i nostri imprenditori, Treviso è la settima provincia italiana per export e Belluno ha il primato nazionale nell’export dell’occhialeria.

"Il modo più appropriato – precisa Pozza - per affrontare i mercati esteri è un’adeguata preparazione e un’informazione dettagliata per diminuire il rischio d’impresa ed essere avvantaggiati nelle relazioni commerciali. Ecco perché la Camera di Commercio prosegue a proporre agli imprenditori di Treviso e Belluno una formazione tecnica e promozionale dei mercati individuati, per essere a fianco delle imprese nell’affrontare con maggiore serenità e profitto i mercati esteri2.

Il primo seminario, si svolgerà il 22 marzo presso la sede di Treviso (orario 9.30-13), e si rivolge agli imprenditori e managerche hanno scambi e relazioni con imprese dell’area islamica. L’obiettivo del seminario è di offrire alle imprese i riferimenti essenziali e le informazioni necessarie nelle trattative con le controparti, nel quadro del diritto musulmano che ha un fortissimo impatto sulla pre-negoziazione e sulla negoziazione, ovvero sulle fasi cruciali per concludere un buon accordo.

La pianificazione doganale delle operazioni con l’estero, funzionale alla gestione ottimale dei relativi adempimenti e alla riduzione dei rischi di contenzioso, alla luce del Codice Doganale dell’Unione, è il tema del secondo seminario che si terrà presso le sedi camerali di Belluno e Treviso, rispettivamente il 10 (orario 9.00-17.30) e l’11 aprile (orario 9.00-17.30). I partecipanti interessati potranno inoltre beneficiare di colloqui individuali con l’esperto su specifici casi aziendali; gli incontri si svolgeranno il 9 maggio presso sede camerale di Treviso, su appuntamento e secondo le modalità che saranno comunicate successivamente.

Il terzo appuntamento programmato ha la finalità di rafforzare le competenze aziendali di marketing, comunicazione e approccio interculturale. Il seminario “Welcome to my company” offre un metodo consolidato per trasformare la visita dei clienti esteri in azienda in un’esperienza unica e memorabile, per valorizzare l’unicità dell’azienda ospitante e trasformare l’incontro in un’occasione di business e si terrà presso la sede di Treviso il 17 aprile dalle 9.00 alle 17.30.