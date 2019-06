Architetti, geometri, ragionieri e avvocati tutti insieme: nasce il nuovo "Studio integrato"

Si è tenuta venerdì presso il civico 28 di viale Montegrappa a Treviso, alla presenza del vicensindaco Andrea De Checchi, l’inaugurazione dello “Studio integrato” sorto dalla volontà di cinque figure che, pur rappresentanti attività differenti, hanno in comune la caparbietà e la forza d’animo di fronteggiare con tenacia le difficoltà che giornalmente si prospettano in un periodo di grande congiuntura economica.

Con uno spirito positivo e resiliente che contrasta le avversità lavorative, cinque professionisti (rag. Marta Leandro, avv. Elena Cremonese, geom. Francesco Toson, l’arch. Andrea Gazzola e il geom. Andrea Perissinotto titolare della ditta Synthesi Group) hanno costituito, e condiviso per meglio rispondere alle molteplici esigenze della clientela, uno studio integrato che spazia dalle attività di condominio, a quelle legali passando per la progettazione, l’architettura e la manutenzione. In un mercato lavorativo dove i clienti necessitano sempre più di risposte tecniche specifiche con disponibilità e partecipazione in tempi brevi, lo “Studio integrato” fornisce una gamma completa di servizi sinergici e grande professionalità su molteplici argomenti in continuo aggiornamento normativo.