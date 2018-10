Incentivi per l'efficientamento energetico: la Regione stanzia altri 7 milioni di euro

Con un ulteriore stanziamento di quasi un milione di euro sono state finanziate dalla Regione tutte le richieste di contributo presentate a seguito di un bando per l'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese. Lo annuncia l’assessore regionale allo sviluppo economico, ricerca e innovazione Roberto Marcato, a seguito dell’approvazione del relativo provvedimento da parte della giunta veneta. Con una linea di finanziamento alimentata da fondi POR FESR 2014-2020, questo bando aveva una dotazione iniziale di 6 milioni di euro a favore delle PMI per poter contenere la spesa energetica, l’inquinamento e le emissioni in atmosfera, utilizzare in maniera efficiente le risorse e valorizzare le fonti rinnovabili. Il POR FESR con l’azione 4.2.1 prevede infatti “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”.

Alla chiusura dei termini era stata approvata una graduatoria regionale con 75 domande ammissibili, ma la richiesta di contributi superava l’importo disponibile e le domande finanziabili erano 66. Con questa ulteriore assegnazione di 828.067,65 euro tutte le domande ammesse sono state finanziate. «Anche questo bando della Regione – commenta l’assessore – ha ottenuto un lusinghiero riscontro da parte del territorio e conferma che stiamo operando in linea con le attese delle aziende. Le iniziative adottate dalla Regione sul fronte dell’efficientamento energetico sono infatti il risultato del costante dialogo con il mondo dell’impresa». I requisiti richiesti prevedono anche la coerenza dei progetti con il Piano Energetico Regionale.