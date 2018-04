Infiniti, il marchio di design "Made in Treviso" festeggia i primi 10 anni di attività

CASTELLO DI GODEGO Cuore italiano e visione internazionale: sono questi i punti di forza che hanno portato Omp, gruppo industriale trevigiano con sede a Castello di Godego, di proprietà dei fratelli Pegoraro, ad affermare anche quest’anno il proprio ruolo nel settore design, della tecnologia e dell’innovazione dell’arredo made in Italy per l’ufficio, la comunità e il contract, non solo in Italia ma anche nel mondo. Una realtà solida e radicata nel territorio, con un numero di dipendenti in continua crescita – ben 8 nuove assunzioni nei reparti ufficio tecnico, marketing, amministrazione, produzione, qualità e IT nelle quattro sedi - con una previsione di assunzione sempre crescente entro la fine del 2018. Il gruppo ha ulteriormente incrementato la sua presenza registrando un fatturato aggregato pari a 36 milioni di euro nel 2017.

Un dato importante che permette al gruppo di aspettarsi una crescita ulteriore nel 2018, e di poter aspirare ad ingrandirsi ancora a livello di personale. Il gruppo è composto da quattro realtà produttive - Omp, Metalseat, Omp Plastic Division, Omp Wood Division - e dispone inoltre di una copertura capillare, grazie al supporto dei distributori dislocati in 90 Nazioni. Forti di questo successo imprenditoriale, nel 2008 OMP crea il marchio Infiniti, per una produzione 100% Made in Italy interamente dedicata alla realizzazione di sedie e tavoli di design che oggi arredano il mondo. A distanza di 10 anni dalla prima collezione, Infiniti è distribuito in 65 stati, con una particolare forza commerciale in Italia, Francia e Germania per un totale di circa 2000 punti vendita, 1523 solo nel nostro paese. L’azienda riporta una crescita continua e costante dai risultati a due cifre: 11,5 milioni di euro nel 2017, prevedendo per il 2018 di toccare quota 13 milioni. L’obiettivo è imporsi ancora sul mercato, rafforzando in particolare le sue reti commerciali in Europa continentale puntando alle dealership oltreoceano, in Australia e Messico. Il brand segue a lavorare sui propri obiettivi d’espansione anche attraverso il Salone del Mobile di Milano, a cui parteciperà da protagonista anche quest’anno, esponendo le sue novità.

Il percorso di crescita di Infiniti si realizza anche grazie alla costante ricerca di giovani talenti, di cui il Green Factor Design Contest ha rappresentato una tappa importante, anche per il sostegno al mondo ecosostenibile. Recentemente, infatti, il concorso nato dalla preziosa collaborazione con l’architetto di fama mondiale Stefano Boeri, la direttrice di Interni Gilda Bojardi e il responsabile dei progetti H-Farm Timothy O’Connell si è concluso decretando il vincitore, Alessandro Rossi, giovane designer mantovano ideatore della coppia di sedute in legno “4 Dimensioni”. Proprio per questo motivo, l’azienda è considerata una delle più valide rappresentanti del design italiano: non solo per i prodotti storici ed iconici realizzati da alcuni tra i designers tra i più importanti al mondo (come Marc Sadler, Claus Breinholt), con cui l’azienda continua a lavorare, ma anche per le soluzioni al passo coi tempi create grazie alle visioni fresche ed innovative delle giovani leve del settore, sempre più orientate ad una visione “green”.

La strutturazione produttiva dell’azienda, grazie alle competenze della manodopera locale, permette di raggiungere un altissimo livello nella lavorazione dei diversi materiali, dalla telaistica alle componenti in metallo, dalla lavorazione del legno alla stampa della plastica, scegliendo sempre le soluzioni meno impattanti sull’ambiente e assumendo un ruolo di rilievo nella sensibilizzazione sul tema.

