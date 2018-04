"Innovation program": 12 settimane, per 5 idee (vincenti) d'impresa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Metti insieme Confartigianato Imprese Treviso (il maggiore fra i Mandamenti Confartigianato della provincia di Treviso), HBI (startup trevigiana ad alto tasso d'innovazione, pluripremiata a livello nazionale ed internazionale), 5 team di giovani aspiranti imprenditori, seguiti da altrettanti ricercatori universitari, ed ecco servita la ricetta “Innovation Program”. Un progetto visionario, sostenuto dalla Camera di Commercio di Treviso e Belluno, ideato per seminare innovazione nel tessuto economico trevigiano. La struttura del progetto è semplice, nuova la metodologia. “Spesso ci scontriamo con la difficoltà delle imprese artigiane di acquisire processi di innovazione – commenta il presidente mandamentale di Confartigianato Imprese Treviso, Ennio Piovesan – oppure con passaggi generazionali che stentano a concretizzarsi.

Con il rischio di perdere grandi opportunità. Ecco che abbiamo accolto con favore la proposta metodologica di HBI, per avvicinare mondo dell'impresa a quello della ricerca, coinvolgendo giovani risorse, in un progetto sperimentale che si propone come sviluppatore d'impresa. La fase dell'ingaggio è aperta, fino al 30 aprile prossimo. Gli interessati, studenti o imprenditori, possono chiedere informazioni scrivendo all'email: innovationprogram@confartigianatotreviso.it. Tutte le attività si concluderanno nel 2018”. Con quali ruoli saranno coinvolti i diversi attori del progetto “Innovation Program”? Il Mandamento Confartigianato di Treviso sta individuando in queste settimane un gruppo di imprenditori aperti e sensibili all'innovazione, che aderiranno all'iniziativa, supportando i team con le loro esperienze. HBI si occuperà della selezione e coordinamento dei 5 team di progetto (studenti universitari seguiti da un tutor/ricercatore), ciascuno dei quali lavorerà su un'idea innovativa, che in 12 settimane dovrà essere trasformata in un business plan concreto, comprensivo di costi, tempi e metodi.

Durante i 3 mesi complessivi di lavoro, ci saranno alcuni step intermedi (ogni settimana i team si confronteranno con il tutor universitario sulla fase di avanzamento di progetto, sono previsti 4 incontri in plenaria con gli studenti e il club di imprenditori, ogni 3 settimane i team presenteranno agli imprenditori la fase di avanzamento, per eventuali ritarature e suggerimenti). A chiusura dell'attività, ogni team di progetto presenterà alla platea dei partecipanti il proprio business plan: la migliore idea d'impresa, sarà premiata; gli imprenditori, inoltre, potranno acquisire i progetti d'impresa sviluppati, sia per avviare delle startup oppure per creare nuove linee di business. I giovani coinvolti, altro aspetto determinante, avranno l'opportunità di essere selezionati e nel caso coinvolti nella messa in pratica delle idee d'impresa sviluppate.

Daniele Basso, ricercatore all'Università di Bolzano nonché amministratore delegato di HBI, ideatore e supervisore di “Innovation Program” è certo che da questo “progetto potranno arrivare grandi soddisfazioni e risultati stupefacenti. Il futuro delle imprese è legato a doppio filo alla capacità delle nuove generazioni di mettersi in gioco, mantenendo alto il valore del made in Italy. Spesso mancano le occasioni per mettersi alla prova. Qui ci sono tutte le premesse affinché mondo della ricerca e dell'innovazione si confrontino concretamente con le aziende, mettendo in atto soluzioni sostenibili e vincenti”.