Apre la nuova International School a Treviso

Una scuola capace di offrire programmi pedagogici innovativi, di proporre percorsi formativi per bambini di differenti nazionalità e di dare un valore aggiunto alla formazione di ogni iscritto.

Per saperne di più, abbiamo fatto due chiacchiere con Elisa Prisco, Head of School di The International School of Treviso.

Elisa, tu che sei una professionista, puoi spiegarci che cos’è un International School?

Per International School si intende una scuola che promuove e impartisce una formazione internazionale, basata su un curriculum condiviso e riconosciuto a livello globale, e contestualizzata in un ambiente multiculturale, popolato da studenti ed insegnati provenienti da più parti del mondo.

La lingua di istruzione è a discrezione di ogni singolo istituto; prevalentemente, la scelta ricade sulla lingua inglese.

Quindi, frequentare The International School of Treviso significherebbe porre le basi di opportunità future. Sulla base di quali ragioni questo è possibile?

Sebbene ogni proposta formativa offra indubbi vantaggi, l’educazione internazionale rappresenta un’opportunità unica e completa per i ragazzi, essenzialmente raccolta nelle “10 good reasons”:

Ambiente Multiculturale

Curriculum Internazionale

Approccio Pedagogico Innovativo

Vero Bilinguismo

Valorizzazione dell’Eredità Culturale

Crescita della Personalità

Sviluppo dell’Empatia

Classi a Numero Chiuso

Maggiori Opportunità di Carriera

Tanto Divertimento

E per quanto riguarda l’età? Qual è il momento che meglio garantisce l’apprendimento ma anche il confronto positivo tra coetanei?

Pari opportunità vengono date ai richiedenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, sesso e religione. L’inserimento in età infantile garantisce il massimo raggiungimento dei benefici offerti.

È il momento di entrare nel vivo: cosa offrirà The International School of Treviso per l’anno accademico 2019-2020?

The International School of Treviso offrirà un curriculum internazionale per giovani studenti in età tra i 3 e i 10 anni, fornendo le credenziali educative più riconosciute e stimate al mondo, poiché sarà impartito il Primary Years Programme® dell’International Baccalaureate Organization® (IBO) www.ibo.org, istituzione educativa riconosciuta come la più prestigiosa al mondo, apprezzata e stimata da autorevoli università internazionali. A proposito del curricolo IB, l’Independent, il Telegraph ed altre prestigiose testate internazionali ne parlano come della “migliore preparazione per la vita” in quanto “prepara gli studenti che le migliori università vogliono”.

Non possiamo dimenticare di dire ai nostri lettori una cosa importante: dove si trova la scuola?

La nostra scuola si trova a San Biagio di Callalta in Via Milano, 1.

Essa offre ambienti salubri, spaziosi e luminosi: un’area ricreativa interna ed un'ampia superficie esterna attrezzata e protetta, una palestra equipaggiata, una sala delle arti (musica, recitazione, arte visiva), una biblioteca multimediale ed una serra a supporto delle attività didattiche. Offrendo posti limitati per ciascuna classe, onde garantire un apprendimento più attento e dedicato, la nostra scuola accoglierà 120 studenti complessivi.

Avete in programma qualche evento?

Sabato 22 giugno 2019, dalle ore 10:00 alle 13:00 si terrà il nostro primo Open Day.

I genitori potranno visitare la struttura ed incontrare lo staff pedagogico, mentre i bimbi potranno verranno intrattenuti con attività ispirate al metodo “learning through play”, ossia “imparare attraverso il gioco”.

Per tutte le informazioni su The International School of Treviso: