Pro-Gest, volano i ricavi: 350 milioni di euro nei primi nove mesi del 2017

ISTRANA Il Gruppo Pro-Gest - leader in Italia nel settore della produzione di carta, cartone e imballaggi, a seguito dell’emissione obbligazionaria per l’importo di 250 milioni conclusa nei giorni scorsi, analizza i primi nove mesi del 2017 che rilevano: un aumento dei ricavi consolidati del 7,93% che sono passati da 325 milioni relativi ai primi nove mesi dell’anno 2016 a 350 milioni relativi allo stesso periodo del 2017; in aumento anche l’Ebitda che per lo stesso periodo passa da 78 milioni a 80 milioni per i primi mesi dell’anno 2017 superando così l’ottimo risultato raggiunto nel periodo precedente.

Questi risultati già consolidati sono direzionalmente in linea con le aspettative del management per quanto riguarda l’intero anno in corso. Negli ultimi mesi osserviamo ordini soddisfacenti in tutte le aree del nostro business.