Rientro dalle ferie con sorpresa per la Iwis Holding: l'azienda si è rifatta il look

VITTORIO VENETO Lunedì, rientrando dalle ferie natalizie sono rimasti a bocca aperta i numerosi collaboratori di IWIS Holding, la multinazionale basata a Vittorio Veneto, capitanata dal presidente Luciano Mazzer. Nei giorni di chiusura natalizia alcuni dipendenti hanno sacrificato parte delle proprie ferie per preparare ai colleghi la sorpresa, il nuovo look dello stabilimento vittoriese, voluto per comunicare la rinnovata impostazione aziendale che prende corpo sotto l’acronimo IQS, IWIS Quality Strategy. Il restylig si esprime all’esterno con svariati banner di grandi dimensioni e, all’interno, attraverso un centinaio di frecce direzionali, cui si aggiungono alcuni totem e innumerevoli insegne: la qualità si coltiva in ogni dove.

“Il cambiamento non è solo visivo ovviamente - spiega Mazzer – si tratta di un’ottimizzazione dei processi aziendali che si pone come obiettivo finale la soddisfazione totale dei clienti d’ogni parte del mondo perché si sentano accompagnati verso il massimo successo nei rispettivi mercati”. Iniziato qualche mese fa con riunioni, corsi di formazione, training mirati e comunicazioni bidirezionali coi diversi team aziendali, il progetto prevede che ogni singolo collaboratore sia posto nelle condizioni di offrire il proprio contributo a prescindere dal ruolo ricoperto.

Perché ciascuno, nell’ambito delle proprie mansioni, contribuisce all’immagine dell’azienda e non va sottovalutato. “Vogliamo rafforzare il nostro ruolo di fornitore globale di prodotti e sistemi per l’edilizia e le grandi opere puntando sulla ricerca continua di prodotti e sistemi sempre più evoluti” ha precisato Luciano Mazzer, che ha iniziato la sua brillante carriera imprenditoriale nel 1977 e che oggi è a capo di una multinazionale in piena espansione in tutto il mondo. La qualità totale di un’azienda passa inevitabilmente attraverso i valori delle persone che la compongono. La vera sfida è quindi questa: far sì che ciascuno si senta responsabile del valore generato dall’azienda nel suo insieme e vi concorra per le proprie competenze.

“Siamo tutti venditori” è il motto che sintetizza il nuovo corso volto a far venire a galla qualità ancora non pienamente espresse nella convinzione - conclude Mazzer - che le professionalità più qualificate anche a livello manageriale potranno emergere dalle fila dai nostri collaboratori. Questo implica la valorizzazione delle risorse interne a scapito di nuove acquisizioni. Il nostro progetto mira a potenziare al massimo i valori di ciascuno dei nostri collaboratori con il chiaro intento di creare il futuro management attingendo alle forze interne all’attuale staff”.

