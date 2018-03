Inaugurato il nuovo Kipoint a Treviso, Cammarota: "Presto un altro punto vendita"

Kipoint, lo speciale canale di vendita di SDA Express Courier del gruppo Posteitaliane dedicato ai liberi professionisti e alle piccole e medie imprese, ha aperto il suo nuovo punto vendita nella provincia di Treviso. Un’inaugurazione alla presenza dell’intero staff e della direzione che ha avuto luogo nell’immobile ubicato in Via Feltrina, la strada regionale ad alto scorrimento che collega Treviso a Montebelluna.

L'inaugurazione



Presenti all’evento anche Giovanni Cammarota, presidente Logistica Italia, e l’Area Manager Francesco Calconi, entusiasti della nuova sede: “ Questo è il più bel negozio di Kipoint: è più grande e a differenza di altri competitor ha un reparto packaging importante. Inoltre è un punto vendita che ha una parte carraia che consente di avere tutta la struttura a portata di mano: immediato per lo staff, servizio essenziale per il cliente”.

Perchè Treviso, perchè il Veneto



Questo per Kipoint si tratta del quarto punto vendita in Italia: “Perchè Treviso? Crediamo molto nella provincia, è una delle più attive in Italia. Le aspettative sono ambiziose: quello di Kipoint è un servizio d’eccellenza, l’obiettivo è quello di essere il riferimento di tutto il mondo per la media impresa della città” ha spiegato Cammarota. Il volume d’affari stimato per questo punto vendita è di dimensioni importanti: “La fatturazione è di 5-6mila spedizioni al mese, l'obiettivo, raggiungibile, sarà di arrivare anche alle 10mila spedizioni.” In Veneto, ad ogni modo, non è il solo punto vendita. Si tratta del secondo negozio dopo Mestre ma è già in cantiere anche un’altra inaugurazione, per un progetto ambizioso che abbraccia l’intera regione: “Il nostro partner crede molto nel Veneto, luogo che a livello di risposte è sempre stato molto positivo e cordiale. Per questo è in embrione l'idea di aprire anche a Vicenza entro il 2018: un’area crediamo per noi molto favorevole con un ottimo bacino di utenza. Stiamo già lavorando alacremente e credo riusciremo a lanciarlo in tempi brevi”.